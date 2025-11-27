विज्ञापन
आपको पता है कि अमेरिका में कितने का मिलता है आलू का पराठा?

Aloo Paratha Price in America: अगर आप भी आलू पराठा खाने के शौकीन हैं तो क्या आप जानते है कि हमारे घरों में बनने वाली और भारतीय गलियों और नुक्कड़ों में मिलने वाला ये आलू पराठा अमेरिका में कितने का मिलता है. यहां जानिए कीमत और फिर बताइए आप इसे वहां जाकर खरीदकर खाना चाहेंगे या नहीं.

अमेरिका में आलू पराठा की कीमत कर देगी हैरान.

Aloo Paratha in Winters: सर्दियों का मौसम और आलू का पराठा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन इस सर्दियों में एक कंफर्ट फूड का. गर्मा-गर्म आलू का पराठा उस पर मक्खन और फिर इसे अचार, दही या रायते के साथ खाने का मजा ही अलग होता है. वैसे तो आप इसे कभी भी खा सकते हैं लेकिन सर्दियों के मौसम में गर्मा-गर्म आलू पराठा खाने का मजा ही अलग है. इसे आप नाश्ते, लंच और डिनर में भी खा सकते हैं. इसे बनाना आसान है. अगर आप मार्केट से भी आलू का पराठा खरीदकर खाते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं. लेकिन अगर आप अमेरिका मे इसे खाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ेगी. इसकी कीमत सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे. तो चलिए जानते हैं अमेरिका में आलू पराठे की कीमत कितनी है. 

अमेरिका में आलू पराठा कितने का मिलता है ( Aloo Paratha Cost in America)

अमेरिका में बहुत से फूड रेडी टू ईट होते हैं जिनको आपको बस गर्म करना है और खा लेना है. ये आसान होता है इसलिए लोग इस तरह के फूड्स को खूब पसंद करते हैं. अमेरिका में कई तरह की रोटियां रेडी टू ईट मिलती हैं. कई लोग भारतीय रोटियों को खरीदकर खाते हैं, लेकिन इसके लिए उनको अच्छी-खांसी कीमत चुकानी पड़ती है. बाहर देश में अगर भारतीय खाना मिल जाए तो इसके स्वाद की बराबरी कोई नहीं कर सकता है.

अमेरिका में रहने वाली स्वीटी रंजन मे अपनी इंस्टाग्राम रील पर अमेरिका में मिलने वाले आलू पराठा की कीमत बताई है जो आपको हैरान कर देगी. उन्होंने बताया कि यहां रेडी टू ईट मिलने वाले आलू  पराठा के पैकेट में 4 पराठे आते हैं. इस एक पैकेट आलू पराठे के लिए आपको 4.99 डॉलर खर्च करने होंगे. जिसकी भारतीय करेंसी में कीमत 450 रुपए है. 

इसी तरह रेडी टू ईट मिलने वाली पूरन पोली की कीमत 4 डॉलर यानि 360 रुपए है जिसमें आपको 2 पूरन पोली मिलेंगी.

क्या आप भी घरों पर आसानी से बनने वाले आलू पराठे को अमेरिका में जाकर खरीदकर खाएंगे? 

