दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री को खाने में मिला कॉकरोच, यूजर का फूटा गुस्सा, एयरलाइन ने तुरंत...

फ्लाइट और ट्रेनों में सर्व किए जाने वाले फूड की खराब क्वालिटी की शिकायतें बढ़ रही हैं. हाल ही में एयर इंडिया के एक यात्री के साथ हुई घटना ने चिंताएं बढ़ा दी हैं. अपने दो साल के बेटे के साथ दिल्ली से न्यूयॉर्क का सफर कर रही सुयशा सावंत उस समय हैरान रह गईं जब उन्हें सर्व किए गए ऑमलेट में कॉकरोच मिला. उसने खराब खाने की तस्वीरें एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कीं, जिससे कई इंटरनेट यूजर नाराज हो गए. उन्होंने लिखा, "एयर इंडिया की दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट में मुझे सर्व किए गए ऑमलेट में एक कॉकरोच मिला. जब हमें यह मिला तो मेरे 2 साल के बच्चे ने इसे मेरे साथ आधे से ज्यादा खा लिया. इसके कारण फूड पॉइजनिंग से पीड़ित हो गया." सुयशा ने पोस्ट लिखा. एक नज़र यहाँ डालें:

Found a cockroach in the omelette served to me on the @airindia flight from Delhi to New York. My 2 year old finished more than half of it with me when we found this. Suffered from food poisoning as a result. @DGCAIndia @RamMNK pic.twitter.com/1Eyc3wt3Xw