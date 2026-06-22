विज्ञापन
विशेष लिंक

गर्मी में पेट रहेगा हल्का और स्वाद रहेगा लाजवाब, ट्राय करें अचारी आलू

गर्मियों में बाहर का खाना नुकसान कर सकता है, ऐसे में घर का बना अचारी आलू स्वाद और सेहत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. जानिए इसे बनाने का आसान तरीका.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
गर्मी में पेट रहेगा हल्का और स्वाद रहेगा लाजवाब, ट्राय करें अचारी आलू
गर्मी में सबसे बेस्ट है घर का बना अचारी आलू
NDTV

गर्मियों के मौसम में हेल्थ एक्सपर्ट अक्सर लोगों को बाहर के तले-भुने और खुले खाने से परहेज करने की सलाह देते हैं. ऐसे समय में घर का बना हल्का लेकिन स्वादिष्ट भोजन सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है. अगर आपको चटपटा और मसालेदार खाना पसंद है तो अचारी आलू एक बेहतरीन डिश हो सकती है, जो स्वाद और सेहत दोनों का संतुलन बनाए रखती है.

अचारी आलू क्या है और क्यों है खास

गर्मी के मौसम में तेज धूप और नमी के कारण बाहर का खाना जल्दी खराब हो सकता है और पेट संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है. ऐसे में अगर आपको चटपटा और तीखा स्वाद बहुत पसंद है तो घर पर ही अचारी आलू बनाकर लुत्फ उठाइए. यह न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी सुरक्षित विकल्प है.

घर पर ऐसे बनाएं स्वादिष्ट अचारी आलू

अचारी आलू देसी रसोई का एक क्लासिक व्यंजन है. इसमें आलू को अचार वाले खास मसालों जैसे सौंफ, मेथी, राई, कलौंजी और सरसों के तेल के साथ पकाया जाता है. खट्टा-तीखा और मसालेदार स्वाद इसे हर किसी का पसंदीदा बना देता है. यह नाश्ते में, लंच बॉक्स में, दोपहर के भोजन के साथ या शाम की चाय के साथ भी परोसा जा सकता है.

बाहर के खाने का बेहतर विकल्प क्यों है ये डिश

इस डिश को बनाने की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आसानी से घर पर तैयार हो जाती है. गर्मियों में जब भारी खाना पचाना मुश्किल हो जाता है, तब अचारी आलू हल्का स्वादिष्ट विकल्प साबित होता है. सरसों का तेल इसमें न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसमें मौजूद गुण गर्मियों में शरीर को ठंडक भी प्रदान करते हैं.

ट्रेवल और लंच बॉक्स के लिए क्यों है बेस्ट

अचारी आलू घर का बना होने से स्वच्छ और तरोताजा रहता है, बाहर के चाट-पकौड़ी या तीखे खाने का सुरक्षित विकल्प, कम सामग्री में बनकर तैयार और लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसलिए यात्रा के लिए भी बेस्ट है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि गर्मी के दिनों में मसालेदार लेकिन घर का खाना खाना फायदेमंद होता है. अचारी आलू में इस्तेमाल होने वाले मसाले पाचन सुधारने में मदद करते हैं और स्वाद भी बढ़ाते हैं. आप इसे रोटी, पराठा, पूड़ी या चावल के साथ खा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: आज क्या बनाऊं: बिना तंदूर के क्रिस्पी अमृतसरी कुलचा घर पर कैसे बनाएं? नोट करें आसान रेसिपी

लेखक के बारे में
img
आराधना सिंह
सीनियर सब एडिटर
दिल से फूडी हूं! इटेलियन, चाइनीज और इंडियन फूड्स खाना ही नहीं उनके बारे में जानना और बात करना भी पसंद है. नए स्वाद और फूड की तलाश का जुनून हर समय रहता... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Achari Aloo Tikka, Summer Recipes, Potato Recipes, Easy Recipes, Summer Diet Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com