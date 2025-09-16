विज्ञापन
Protein Rich Parathas: परांठों को दीजिए प्रोटीन की ताकत, आजमाएं ये प्रोटीन रिच परांठे

प्रोटीन रिच पराठे हेल्थ और टेस्ट दोनों का सही कॉम्बिनेशन हैं. आज हम आपको 6 ऐसे पराठों के बारे में बताएंगे जो न केवल स्वाद में बेजोड़ हैं, बल्कि प्रोटीन से भरपूर हैं और इन्हें बनाना भी खास मुश्किल नहीं.

स्वाद के साथ सेहत के लिए ट्राई करें 6 प्रोटीन रिच पराठा

Protein Rich Parathas: पराठे भारतीय खाने का अहम हिस्सा हैं और इन्हें हर उम्र के लोग पसंद करते हैं. लेकिन अगर यही परांठे स्वाद के साथ-साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूत बना दें तो ये और भी खास बन जाते हैं. हड्डियों की मजबूती (Majboot Haddiyan) के लिए सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि प्रोटीन (Protein food) भी बहुत जरूरी है. अगर डाइट में प्रोटीन की कमी रह जाए तो कैल्शियम भी सही तरह से काम नहीं कर पाता. ऐसे में प्रोटीन रिच परांठे हेल्थ और टेस्ट दोनों का सही कॉम्बिनेशन हैं. आज हम आपको 6 ऐसे परांठों (Protein Paratha Racipe) के बारे में बताएंगे जो न केवल स्वाद में बेजोड़ हैं, बल्कि प्रोटीन से भरपूर हैं और इन्हें बनाना भी खास मुश्किल नहीं.

6 प्रोटीन रिच परांठा (6 Protein Rich Parathas)

चना दाल परांठा (Chana Dal Paratha)

चना दाल को रातभर भिगोकर उसे पका लें. फिर उसमें मसाले डालकर भरावन तैयार करें और परांठा बेलें. ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है.

पनीर परांठा (Paneer Paratha) 
पनीर को कद्दूकस करके हरी मिर्च और धनिया डालकर भरें. इसमें कैल्शियम और प्रोटीन दोनों मिलते हैं जो हड्डियों के लिए फायदेमंद हैं.

सोया परांठा (Soya Paratha) 
सोया ग्रेन्यूल्स को उबालकर भरावन में इस्तेमाल करें. इसमें प्रोटीन की मात्रा नॉनवेज के बराबर होती है.

Photo Credit: gyano_gujjari


मूंग दाल परांठा (Moong Dal Paratha)
मूंग दाल हल्की और आसानी से डाइजेस्ट होने वाली होती है. हड्डियों को जरूरी पोषण देने के लिए ये पराठा अच्छा ऑप्शन है.

अंडा परांठा (Egg Paratha) 
अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा पराठा भी प्रोटीन का बढ़िया सोर्स है.

सत्तू परांठा (Sattu Paratha) 

सत्तू का पराठा बिहार और पूर्वांचल का मशहूर व्यंजन है. इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और इसका भरावन मसालेदार होने की वजह से बेहद टेस्टी भी लगता है.

जरूरी हेल्थ टिप्स

  • परांठे को कम घी या ऑलिव ऑयल में सेंकें. साथ में दही या हरी चटनी लें ताकि पाचन आसान रहे. कोशिश करें कि इन्हें सुबह या दोपहर में खाया जाए और रात में हेवी परांठों से बचें.
  • हड्डियों की हेल्थ के लिए सिर्फ दूध या कैल्शियम सप्लीमेंट काफी नहीं होते. डाइट में प्रोटीन शामिल करना उतना ही जरूरी है. प्रोटीन रिच परांठे इस जरूरत को पूरा करने का स्वादिष्ट और आसान तरीका है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

