ब्रेकफास्ट में फ्रूट जैम को शामिल करने के 5 आसान और स्वादिष्ट तरीके

Fruit Jam In Breakfast: ब्रेकफास्ट का जब भी जिक्र होता है जैम और बटर का नाम सबसे पहले लिया जाता है. स्कूल टिफिन में सबसे ज्यादा जैम का इस्तेमाल किया जाता है. ब्राइट, खुशबूदार और कलरफुल फ्रूट जैम हर किसी को पसंद आता है. आज, यह एक खास टॉपिंग बन गया है. क्लासिक ब्रेकफास्ट स्प्रेड से लेकर डेज़र्ट, ग्लेज़ और बेक्ड आइटम्स में क्रिएटिव तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप भी फ्रूट जैम को ब्रेकफास्ट में शामिल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको इसे ब्रेकफास्ट में शामिल करने के आसान तरीके बता रहे हैं.

फ्रूट जैम क्या है- (What is fruit jam)

फ्रूट जैम फलों और चीनी को मिलाकर बनाया गया एक गाढ़ा, मीठा स्प्रेड है, जिसे कई तरह की डिशेज में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

फ्रूट जैम को ब्रेकफास्ट में शामिल करने के तरीके- (easy and delicious ways to add fruit jam in breakfast)

1. टोस्ट टॉपिंग-

अगर आप जैम खाने के शौकीन हैं, तो अपने ब्रेकफास्ट के टोस्ट, ब्रेड पर जैम की एक परत लगाएं और मजे लें.

2. पैनकेक और वैफल्स-

पैनकेक या वैफल्स बनाते समय ऊपर से सिरप की जगह जैम का उपयोग कर सकते हैं. ये भी ब्रेकफास्ट में शामिल करने का एक अच्छा तरीका है.

3. ओट्स-

अपने ब्रेकफास्ट में बस आपको गर्म ओटमील में जैम, मेवे और बीज मिला देना है. इससे ये हेल्दी और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बन जाता है.

4. स्मूदी-

फ्रूट जैम को आप स्मूदी में एड कर सकते हैं. एक चम्मच जैम को दूध या फ्रूट स्मूदी में मिलाकर अच्छी तरह ब्लेंड करें. इससे स्मूदी में मिठास और फलों का स्वाद बढ़ जाता है.

5. पराठा रोल-

भारतीय ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा पराठे खाना पसंद करते हैं. गरमा गरम सादे या आलू, मेथी, अजवाइन नमक वाले पराठे पर जैम फैलाकर उसे रोल करें और मज़े से खाएं. स्वाद के साथ सेहतमंद नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आएगा.

