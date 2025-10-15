पूरी सर्दी रहेंगे फिट और सेहतमंद, बस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इन 5 सूप को डाइट में करें शामिल

Immunity-boosting soups in winter: सर्दियों का मौसम आते ही बॉडी को ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, खासकर जब ठंडी हवाओं के साथ सर्दी, खांसी और कमजोरी जैसे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाते हैं. ऐसे समय में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहना सबसे जरूरी होता है. सूप एक ऐसा हेल्दी और गर्म विकल्प है, जिसे रोजाना डाइट में शामिल करके बॉडी को न सिर्फ गर्माहट दी जा सकती है, बल्कि जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं. यहां हम बता रहे हैं 5 ऐसे सूप, जो सर्दियों में इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और जिनकी रेसिपी भी बेहद आसान है.

सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सूप- (Immunity-boosting soups in winter)

1. अदरक-लहसुन वेजिटेबल सूप-

अदरक और लहसुन दोनों ही नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं. थोड़ा सा ऑलिव ऑयल गर्म करें, उसमें बारीक कटा अदरक और लहसुन हल्का सा भूनें. अब इसमें गाजर, बीन्स, मटर जैसे कटे हुए वेजिटेबल्स डालें और पानी मिलाकर 8-10 मिनट पकाएं. नमक और काली मिर्च डालकर सर्व करें.

2. पालक-टमाटर सूप-

पालक आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जबकि टमाटर विटामिन C देता है. दोनों को साथ उबालें और ब्लेंड करके एक स्मूथ प्यूरी बनाएं. इसमें थोड़ा सा बटर, नमक और पेपर मिलाएं. यह सूप बॉडी को गर्म रखता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है.



3. मिक्स दाल सूप-

प्रोटीन से भरपूर यह सूप थकान और कमजोरी में राहत देता है. मसूर या मूंग दाल को प्रेशर कुकर में पकाएं. फिर उसमें हल्दी, नमक, जीरा और थोड़ा नींबू मिलाकर सूप जैसा पतला तैयार करें. यह आसानी से डाइजेस्ट होने वाला सूप है और एनर्जी देता है.



4. चिकन क्लियर सूप-

नॉन-वेज खाने वालों के लिए चिकन सूप एक बेस्ट ऑप्शन है. चिकन पीस को पानी में उबालें, साथ में अदरक, लहसुन और थोड़ी सी काली मिर्च डालें. चाहे तो स्प्रिंग ओनियन, धनिया और नीबू भी मिलाया जा सकता है. यह सूप खासकर रिकवरी और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए फायदेमंद माना जाता है.



5. कॉर्न एंड पेपर सूप

स्वीट कॉर्न के साथ काली मिर्च का फ्लेवर इसे टेस्टी और हेल्दी बनाता है. उबले कॉर्न, गाजर और बीन्स को पानी में पकाएं. ऊपर से नमक और काली मिर्च डालकर हल्का गाढ़ा करें. यह सूप बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सही है.



सूप को शाम या रात की डाइट में शामिल करने से बॉडी को गर्माहट और जरूरी विटामिन्स मिलते हैं. अगर सर्दियों में बार-बार बीमार पड़ते हैं तो ये 5 सूप आपकी डेली रुटीन में इम्यूनिटी सपोर्ट का काम कर सकते हैं. बस ध्यान रखें कि सूप हमेशा ताजा और गरम ही पिएं ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके.

