National Cancer Awarness Day 2025: कैंसर से बचाव करने में मदद करेंगे ये फूड आइटम्स, आज ही डाइट में करें शामिल

National Cancer Awarness Day: कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जो दुनियाभर में लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालती है. समय पर इसकी जानकारी और सही इलाज से इसको बढ़ने से रोका जा सकता है और इससे बचाव किया जा सकता है. इसके साथ ही आपकी लाइफस्टाइल कैसी है और आपका खानपान कैसा है ये भी शरीर की इम्यूनिटी और रिकवरी क्षमता पर असर डालते हैं. डॉक्टर्स का मानना है कि कुछ पौष्टिक और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. ये फूड्स शरीर को मजबूत बनाते हैं और कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं. हालांकि, ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी खाना कैंसर का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन सही आहार शरीर को बीमारी से लड़ने में मदद कर सकता है.

कैंसर से बचाव करने में मदद करेंगे ये फूड्स

1. हरी पत्तेदार सब्जियाँ

पालक, मेथी, केल, सलाद पत्ता ये सब्जियाँ एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती हैं. इनका सेवन शरीर को कोशिकाओं के नुकसान से बचाने और इम्यूनिटी बेहतर करने में मदद कर सकता है.

2. लाल अंगूर

लाल अंगूर का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है. लाल अंगूर के छिलके में रेसवेराट्रोल नामक तत्व पाया जाता है. यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद कर सकता है.

ये भी पढ़ें: पेशाब करने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए?

3. टमाटर

टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, जो एक प्राकृतिक पिगमेंट और एंटीऑक्सीडेंट है. लाइकोपीन कोशिकाओं को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है. कच्चे या हल्के पकाए हुए टमाटर दोनों का ही सेवन लाभकारी होता है.

4. ग्रीन टी

ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल्स और कैटेचिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सूजन कम करने और सेल हेल्थ सपोर्ट करने में सहायक हो सकते हैं. दिन में 1–2 कप ग्रीन टी लेना पर्याप्त माना जाता है.

इन बातों का रखें ध्यान

मरीज की डाइट उनकी हेल्थ कंडीशन, डॉक्टर की सलाह और उपचार के अनुसार होना चाहिए.

बहुत ज्यादा कच्ची चीजें या बहुत मसालेदार खाना खाने से बचें.

हाइड्रेशन बनाए रखें (पानी, नारियल पानी, सूप, दलिया आदि) का सेवन करें..

किसी भी नए फूड को आहार में शामिल करने से पहले डॉक्टर या डायटीशियन से सलाह अवश्य लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)