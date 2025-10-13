आपको स्कूल के वो दिन याद हैं जब लंबे-लंबे निबंध लेखन का ख्याल आते ही मन डर और उत्साह से भर जाता था. त्योहारों का मौसम आ गया है और दिवाली आपका इंतजार कर रही है. स्कूल में बच्चों ने दीपावली पर 100 शब्दों का निबंध लिखने की तैयारी भी शुरू कर दी है. गूगल पर भी यह सर्च होने लगा है कि दीपावली 150 शब्दों से कैसे मनाई जाती है? या दीपावली पर 100 शब्दों का निबंध कैसे लिखें? भारत में त्योहारों का मतलब है बढ़िया खाना. यही वजह है कि हर त्योहार के निबंध में आहार का जिक्र भी लाजमी है. ऐसे ही कुछ फूड्स हैं जिनका जिक्र दिवाली के साथ होता है. यहां है उन फूड्स की लिस्ट जिनके बिना दिवाली निबंध अधूरा है:

दीवाली पर बनने वाले व्यंजन- (Diwali Special Recipe)

1. गुजिया-

दिवाली के मौके पर खासतौर पर गुजिया बनाई जाती है ये एक पारंपरिक मिठाई है. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

2. नमकीन-

नमकीन जैसे कि चिवड़ा, मठरी, और नमक पारे दिवाली के स्वाद को बढ़ाने का काम करते हैं. नमक पारे बनाने के लिए आपको मैदा, आटा, घी, अजवाइन और नमक की जरूरत होती है. इन सारी चीजों को मिलाकर एक डो तैयार किया जाता है और फिर इसे बेलकर मनचाहे आकार में नमक पारे तैयार करके तेल में डीप फ्राई करके सर्व करें.

3. लड्डू-

दिवाली पर लड्डू न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. लड्डू एक लोकप्रिय मिठाई है जिसे भारत में हर त्योहार पर शामिल किया जाता है.

4. जलेबी-

जलेबी दिवाली के मौके पर बनाई जाती है इसे बच्चे से लेकर बड़े तक खाना पसंद करते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

दिवाली पर 10 लाइने जो फूड्स के बिना हैं अधूरी- Diwali 10 Line Essay With Foods:

दिवाली एक बहुत ही खास त्योहार है, जिसे 'रोशनी का त्योहार' कहा जाता है. इस दिन तरह-तरह के पकवान बनाएं जाते हैं खासतौर पर मिठाई.

इस दिन लोग अपने घरों को दीयों और मोमबत्तियों से सजाते हैं. यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इसलिए इन दिन जलेबी भी खाई जाती है.

दिवाली के दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, और इसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है. घर आए गेस्ट का मुंह मीठा कराने के लिए आप काजू कतली बना सकते हैं.

लोग अपने घरों की सफाई और सजावट करते हैं, रंगोली बनाते हैं, और नए कपड़े पहनते हैं.

इस दिन परिवार और दोस्तों के साथ मिठाइयां और उपहार बांटे जाते हैं. जिसमें ड्राई फ्रूट्स और सोनपापड़ी हर जगह देखने को मिलेगी.

दिवाली पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ताकि धन-समृद्धि और अच्छी सेहत मिले. गणेश जी को प्रसाद में बेसन के लड्डू का भोग लगाते हैं. क्योंकि उन्हें ये खासतौर पर पसंद है.

दिवाली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है. बच्चे और बड़े सभी पटाखे और आतिशबाजी का आनंद लेते हैं. डिनर में पनीर बना सकते हैं.

यह त्योहार परिवारों और दोस्तों को एक साथ लाता है और रिश्ते मजबूत करता है. इस दिन आप स्वाद और सेहत से भरपूर खजूर के लड्डू बना सकते हैं.

दिवाली का त्योहार सकारात्मकता, एकता और भाईचारे का संदेश देता है. दीवाली पर रसगुल्ले जरूर बनाएं जाते हैं.

