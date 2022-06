बरसात का मौसम आते ही चारों तरफ नजर आने वाले भुट्टा के हैं अनगिलत लाभ, खाने से पहले जान लें Sweet Corn के गुण

1. एसिडिटी)

स्वीट कॉर्न के सेवन से एसिडिटी की समस्या में आराम मिल सकता है. इसको फाइबर का अच्छा सोर्स माना जाता है. स्वीट कॉर्न के सेवन से कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या को भी दूर किया जा सकता है.

रात भर बदलते हैं करवट नहीं आती नींद, तो सोने से पहले पीएं एक कप ये Magical चाय, अच्छी नींद के साथ मिलेंगे और भी फायदे

2. आंखों)

स्वीट कॉर्न में विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट पाया जाता है, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं. स्वीट कॉर्न को डाइट में शामिल कर आंखों की रोशनी को बढ़ाया जा सकता है.

Vacation Tips: फैमिली के साथ वेकेशन कर रहे हैं प्लान तो इन रेडी टू ईट स्नैक्स को जरूर रखें साथ

3. कोलेस्ट्रॉल)

स्वीट कॉर्न में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है. इसमें कई विटामिन्स पाए जाते हैं, जो नई कोशिकाओं को पैदा करते हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं.

4. इम्यूनिटी)

स्वीट कॉर्न में विटामिन ए, और विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर को एनर्जी देने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

5. वेट लॉस)

बरसात के दिनों में हम सिर्फ स्वाद के लिए भुट्टे यानि स्वीट कॉर्न के मजे लेते हैं. लेकिन आपको बता दें कि इसमें कैलोरी काफी कम पाई जाती है, जो वजन को घटाने में मदद कर सकती है.

Diabetes रोगियों के लिए खतरनाक हैं ये फल, सावधान वरना बढ़ सकता है Blood Sugar Level

6. हार्ट)

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है स्वीट कॉर्न का सेवन. बरसात के दिनों में स्वीट कॉर्न को डाइट में शामिल हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है. इसे आप रोटी, कॉन्टिनेंटल सलाद और सूप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं.

7. स्किन)

स्वीट कॉर्न में एंटीऑक्सिडेंट गुण मौजूद होते हैं, जो त्वचा की समस्‍या को दूर करने में मदद करते हैं. कॉर्न के सेवन से त्वचा को स्वस्थ रखा जा सकता है.

Pneumonia: Symptoms, Causes | What To Eat In Pneumonia: ये चीजें नहीं होने देंगी निमोनिया!

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.