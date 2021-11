Olive Oil Vs Coconut Oil: ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल में से कौन सा तेल सेहत के लिए है बेहतर, जानें न्यूट्रिशनिस्ट पूजा माखीजा से

कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयलः

सेलिब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट पूजा मखीजा ने अपने ऑफ़ीशियल इंस्टा हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो को पूजा मखीजा ने नाम दिया है, 'This or That'. इस वीडियो में पूजा मखीजा ने ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल के बीच का अंतर बताते हुए समझाया है कि कौन सा तेल आपके हेल्थ के लिए बेहतर है. दरअसल ज्यादातर लोग हमेशा इसी उलझन में रहते हैं कि रोज खाने के लिए वो आखिर कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें जो उनके हार्ट को हेल्दी बनाये रखने के साथ उन्हें फिट रहने में मदद करें. पूजा मखीजा का कहना है कि दोनों ही तेल अच्छे हैं. अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको इससे क्या चाहिए. पूजा ने एक और बात पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी चीज सिर्फ इसलिए जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि वो अच्छी है. क्योंकि जरूरत से ज्यादा यूज करने पर फायदेमंद चीज भी नुकसानदायक हो जाती है. पूजा मखीजा ने बताया कि ऑलिव ऑयल मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में अधिक होता है वहीं नारियल के तेल में सेचुरेटेड फैट ज्यादा होता है. ऐसे में दोनों ही तेल अच्छे हैं लेकिन जरूरी ये है कि तेल चाहे आप कोई भी इस्तेमाल करें पर एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही करें.

पूजा ने 'This or That, नाम से शुरू की सीरीजः

पूजा मखीजा अक्सर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफ़स्टाइल के बारे में जानकारी देती रहती हैं. पूजा मखीजा ने अपने इंस्टाग्राम पर 'This or that' नाम से एक सीरीज शुरू की है जहां आज उन्होंने ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल के बीच का डिफरेंस बताते हुए लोगों को सही ऑयल खाने की सलाह दी. इसी के साथ कैप्शन के जरिए पूजा ने लोगों से उन 2 चीजों के नाम पूछे हैं जिनके बीच में बेहतर क्या है ये लोग जानना चाहते हैं. इस सवाल पर पूजा मखीजा के कमेंट सेक्शन पर ढेरों ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं. एक इंस्टाग्राम यूजर ने कमेंट बॉक्स पर लिखा, 'टेबल साल्ट या पिंक साल्ट' जिस पर जवाब देते हुए पूजा ने लिखा 'कमिंग सून'. वहीं लोगों ने व्हाइट राइस और ब्राउन राइस के बीच का डिफरेंस जानने की भी उत्सुकता जताई है. इसके अलावा लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ज्यादा प्रोटीन इनटेक के लिए अंडे बेहतर रहेंगे या फिर प्रोटीन पाउडर जिसका जल्द ही पूजा ने जवाब देने का वादा किया है.

