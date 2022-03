Cooking Tips: गर्मियों में परफेक्ट और टैंगी दही जमाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Tips To Make Curd: दही गर्मियों के दिनों में हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करता है.

खास बातें दही को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है.

गर्मियों में दही खाने से शरीर में ठंडक रहती है.

दही में कैल्शियम पाया जाता है.

How To Make Curd At Home: गर्मियों का मौसम आते ही दही, छाछ और लस्सी की डिमांड बढ़ जाती है. सभी को कूल-कूल लस्सी पीने की इच्छा होती है. क्योंकि चिलचिलाती धूप और गर्मी का पारा कुछ ठंडा पीने और खाने की इच्छा बढ़ाता है. गर्मियों (Curd For Summer) के दिनों में हम सभी का ठंडी चीजें खाने का मन करता है. लेकिन वो ठंडी चीजें अगर सेहत के लिए भी फायदेमंद हों तो सोने पर सुहागा है. दही गर्मियों के दिनों में हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करता है. दही को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन गर्मी के मौसम में एक समस्या जो दही के साथ होती है वो है दही का परफेक्ट न जमना. अगर आपके साथ भी यही समस्या होती है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें अपना कर आप मार्केट जैसा दही जमा सकते हैं.

दही में पाए जाने वाले गुण- Nutrients Of Curd: