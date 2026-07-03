योगिनी एकादशी कब मनाई जाएगी? जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा, पारण समय और पूजा विधि

एकादशी सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और इसका धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है. इस शुभ दिन पर भक्त श्रद्धा और पवित्रता से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं. वे श्री हरि से प्रार्थना करते हैं और इस विशेष दिन पर विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं. योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है. यह व्रत सभी पापों का नाश करने, रोगों से मुक्ति दिलाने और स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए उत्तम माना जाता है. इस दिन उपवास रखकर विधि-विधान से नारायण की पूजा की जाती है. चलिए आपको बताते हैं जुलाई के महीने में योगिनी एकादशी कब मनाई जाएगी.

जुलाई 2026 में एकादशी

एकादशी तिथि आरंभ - 09 जुलाई को शाम 07:46 बजे

एकादशी तिथि समाप्त - 10 जुलाई की शाम 04:52 बजे

एकादशी का महत्व

हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है. इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो ब्रह्मांड के रक्षक हैं. भक्त प्रत्येक माह शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत रखते हैं. यह व्रत शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है. आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के इच्छुक भक्तों को प्रत्येक माह इस व्रत में लीन होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. एकादशी माह में दो बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ती है, इसलिए भक्तों को विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने की सलाह दी जाती है.

एकादशी पूजा अनुष्ठान

सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर की सफाई करें, विशेषकर पूजा कक्ष की.

पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले आपको पवित्र स्नान करना चाहिए.

एक लकड़ी का तख्ता लें और उस पर लड्डू गोपाल जी, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की मूर्ति रखें.

उन्हें गुलाब जल और पंचामृत से पवित्र स्नान कराएं.

देसी घी का उपयोग करके एक दीया जलाएं, और फिर मूर्तियों को फूलों से सजाएं.

उन्हें पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित करें.

भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

गंगा नदी में पवित्र स्नान करना, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना, जानवरों को भोजन कराना, हवन करना और ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र देना, ये सभी अत्यंत पुण्यकारी कार्य माने जाते हैं.

भगवान विष्णु मंत्र

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय..!! अच्युतम केशवम् कृष्ण दामोदरम राम नारायणम् जानकी वल्लभम्..!! राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने..!! हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे..!!

यह भी पढ़ें:- आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 कब से शुरू होगी? पंडित जी से जानें तिथि, पूजा विधि, दस महाविद्याओं का महत्व और पाठ के नियम