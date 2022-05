May 2022 Vrat and Festivals: मई में कौन-कौन से व्रत-त्योहार पड़ेंगे, यहां जानिए प्रमुख पर्व

May 2022 Vrat and Festivals: आइए जानते हैं मई 2022 के प्रमुख व्रत-त्योहार

खास बातें 16 मई को है बुद्ध पूर्णिमा

4 मई को है विनायक चतुर्थी

30 मई को है शनि जयंती

May 2022 Vrat and Festivals: साल 2022 के मई महीने की शुरुआत हो चुकी है. हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक प्रत्येक दिन किसी ना किसी भगवान को समर्पित होता है. इसके अलावा अमूमन प्रत्येक तिथि पर कोई ना कोई व्रत या त्योहार पड़ते हैं. अगर बात मई महीने के आरंभ में अक्षय तृतीया और ईद-उल-फितर जैसे प्रमुख त्योहार पड़ रहे हैं. साथ ही इस महीने में जहां गंगा सप्तमी (Ganga Saptami 2022) और बुद्ध पूर्णिमा (Buddha Purnima 2022) जैसे प्रमुख व्रत-त्योहार पड़ेंगे, वहीं वैशाख मास की पूर्णिमा और ज्येष्ठ मास (Jyeshtha 2022) की शुरुआत भी होगी. मई 2022 में कौन-कौन से प्रमुख व्रत-त्योहार (Vrat and Festivals of May 2022) पड़ने वाले हैं, इसके बारे में जानते हैं.