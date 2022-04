Vrat Festivals May 2022: मई महीने में पड़ेंगे कई व्रत-त्योहार, जानें इस माह के शुभ मुहूर्त

मई महीने में कई प्रमुख व्रत और त्योहार (Vrat and Festivals May 2022) पड़ने वाले हैं.

Vrat Festivals May 2022: मई (May 2022) का महीना शुरू होने वाला है. इस महीने कई प्रमुख व्रत और त्योहार (Vrat and Festivals May 2022) पड़ने वाले हैं. 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) मनाई जाएगी. इसके अलावा सीता नवमी (Sita Navami 2022), मोहिनी एकादशी (Mohini Ekadashi 2022) बुद्ध पूर्णिमा (Buddha Purnima 2022), भानु सप्तमी (Bhanu Saptami 2022) और शनि जयंती (Shani Jayanti 2022) समेत कई व्रत-त्योहार मनाए जाएंगे. आइए जानते हैं मई महीने में पड़ने वाले व्रत-त्योहार और शुभ मुहूर्त.