कब है मकर संक्रांति? जानिए तिथि और स्नान और दान करने का शुभ मुहूर्त

किस दिन मनाई जाएगी मकर संक्रांति | On which day will Makar Sankranti be celebrated?

साल 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार को मनाई जाएगी. 15 जनवरी को सूर्य प्रातः: 2 बजकर 54 मिनट पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. मान्यता है कि मकर संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करने से पुण्य लाभ होता है.

मकर संक्रांति पुण्य काल - सुबह 06.41- शाम 06.22

अवधि - 11 घंटे 41 मिनट

मकर संक्रांति महा पुण्य काल - सुबह 06.41 - सुबह 08.38

अवधि - 1 घंटा 57 मिनट

मकर संक्रांति महत्व | makar sankranti importance

मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण समय देवी देवताओं का शुभ समय होता है, सूर्य देव के उत्तरायण होते ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं. मान्यता है कि जो उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में देह त्यागता है उसे जन्म-मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है. यही कारण है कि भीष्म पितामह शरशैया पर प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण का इंतजार किया था. इस दिन किया गया गंगा स्नान जन्म-जन्म के पापों से मुक्ति दिलाता है, ऐसी मान्यता है. इस दिन तिल, जूते, अन्न, तिल, गुड़, वस्त्र, कंबल का दान करने से शनि और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)