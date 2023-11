दिवाली में जले दीयों को फेंक देते हैं कूड़े के डिब्बे में? अब से ना करें ऐसा, विसर्जित करने का जानिए सही तरीका

Astro tips : ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है.

How To Reuse Diye Of Diwali : पूरे देश में दिवाली का त्योहार 12 नवंबर 2023 मनाया गया और लोगों ने ढेर सारे पटाखे जलाने के साथ ही अपने घर में ढेर सारे दिये भी जलाए. दिवाली पर कोई घी का दीया जलाता है, तो कोई तेल, किसी को मोमबत्ती (Candle) जलाना पसंद होता है. लेकिन अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि दिवाली के दीये (Diwali Used Diye) जलाने के बाद उनका क्या करना चाहिए? तो चलिए आज आपकी इस समस्या को हम दूर करते हैं और बताते हैं कि दिवाली में इस्तेमाल किए जा चुके दीयों का क्या करना चाहिए.

Vastu tips : घर में कबूतर का घोंसला बनाना किन बातों की ओर करता है इशारा

क्या आप भी करते हैं ये गलती