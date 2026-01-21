Will 2026 be a good year in astrology : अंक ज्योतिष में मूलांक किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि से निकाला जाता है और इससे उसके स्वभाव, सोच और भविष्य के कई राज सामने आते हैं. सात मूलांक को सबसे रहस्यमई और गूढ़ मूलांकों में गिना जाता है. इस मूलांक पर जन्मे लोग बाहर से शांत और साधारण दिखते हैं, लेकिन इनके भीतर गहरी सोच और अलग नजरिया छुपा होता है. ये लोग भीड़ से अलग रहना पसंद करते हैं और हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं. डिजिटल दौर में जब हर कोई जल्दी फैसले लेता है, तब सात मूलांक वाले लोग ठहरकर सोचते हैं. यही आदत इन्हें दूसरों से अलग और खास बनाती है.

सात मूलांक की पहचान कैसे करें (How To Identify Number 7)

अगर किसी व्यक्ति का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक सात माना जाता है. ऐसे लोग स्वभाव से गंभीर, शांत और कम बोलने वाले होते हैं. ये हर किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते, इसलिए कई बार इन्हें रहस्यमई समझ लिया जाता है. इन्हें अकेले समय बिताना और अपने विचारों में डूबना पसंद होता है.

सात मूलांक वालों की सोच और पर्सनालिटी (Personality Of Number 7)

सात मूलांक वाले लोग काफी इंटेलिजेंट और ऑब्जर्वेंट होते हैं. ये सामने वाले व्यक्ति को बिना ज्यादा बोले ही समझ लेते हैं. ये अपनी जिंदगी अपने नियमों के अनुसार जीते हैं और दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित नहीं होते. आत्मविश्वास इनकी बड़ी ताकत होती है और ये मुश्किल हालात में भी घबराते नहीं हैं.

करियर में कहां मिलती है सफलता (Career Options For Number 7)

सात मूलांक वाले लोग उन क्षेत्रों में अच्छा करते हैं, जहां दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल होता है. रिसर्च, टीचिंग, लेखन, ज्योतिष, स्पिरिचुअल फील्ड, साइंस और टेक्नोलॉजी में ये अच्छा नाम कमा सकते हैं. इन्हें रूटीन और बोरिंग काम पसंद नहीं आते.

रिश्तों और शादी में कैसे होते हैं (Love And Relationship Traits)

रिश्तों के मामले में सात मूलांक वाले लोग ईमानदार और वफादार होते हैं. ये दिखावे पर विश्वास नहीं करते, लेकिन दिल से अपने पार्टनर की परवाह करते हैं. ये अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं, हालांकि अपने इमोशंस खुलकर जताने में इन्हें समय लगता है.

आध्यात्म और जीवन का सफर (Spiritual And Life Journey)

सात मूलांक वाले लोग अध्यात्म की ओर आकर्षित होते हैं. ये पूजा पाठ के साथ-साथ आध्यात्मिक विषयों को पढ़ना और समझना पसंद करते हैं. इनके जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये हर अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं. उम्र के साथ इनका जीवन ज्यादा स्थिर और संतुलित हो जाता है और पैसों की कमी इन्हें कम ही परेशान करती है.