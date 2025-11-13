विज्ञापन
Lord Vishnu Puja Tips: गुरुवार के दिन कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा, जानें विधि, मंत्र और महाउपाय

Bhagwan Vishnu Ki Puja Ke Upay: हिंदू मान्यता के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है. यदि आप चाहते हैं कि आज आपके द्वारा की गई भगवान विष्णु की पूजा सफल हो और आपको श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हो तो आपको भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा करते समय इस लेख में बताए गये उपाय और नियम को जरूर फॉलो करना चाहिए.

Lord Vishnu Puja Tips: गुरुवार के दिन कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा, जानें विधि, मंत्र और महाउपाय
Lord Vishnu Puja Tips: भगवान विष्णु की पूजा के उपाय
Vishnu Bhagwan Ki Puja Kaise Kare:  हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना जाता है. मान्यता है कि जो कोई व्यक्ति गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करता है, उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं और उस पर हमेशा श्री हरि की कृपा बनी रहती है. आज गुरुवार के दिन पूजा के किन उपायों को करने पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और किन कार्यों को करने पर दोष लगता है, आइए उसे विस्तार से जानते हैं.

  • भगवान विष्णु की पूजा का पुण्यफल पाने के लिए व्यक्ति को गुरुवार के दिन पानी में एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए. स्नान के बाद सूर्य देवता को भी हल्दी मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए.
  • गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साधक को श्री हरि के प्रिय रंग यानि पीले कलर के कपड़े पहनने का प्रयास करना चाहिए. मान्यता है कि गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र को धारण करने से सुख—सौभाग्य में वृद्धि होती है.
  • हिंदू मान्यता के अनुसार गुरुवार के दिन साधक को श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की भी साथ में पूजा करनी चाहिए तथा उन्हें हल्दी और केसर का तिलक अर्पित करने के बाद स्वयं भी अपने आज्ञाचक्र पर प्रसाद के रूप में धारण करना चाहिए.
  • हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में साधक को पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के फल और पीले रंग की मिठाई ही भोग के रूप में अर्पित करना चाहिए.

  • सनातन परंपरा के अनुसार भगवान श्री विष्णु की पूजा त​ब तक अधूरी रहती है, जब तक आप उनकी प्रिया कहलाने वाली तुलसी को उनके भोग के साथ नहीं अर्पित करते हैं. ऐसे में आप भगवान विष्णु की पूजा में किसी भी चीज भोग लगाएं, उसमें तुलसी रखना बिल्कुल न भूलें.
  • भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आज उनकी पूजा में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दीया जलाएं.
  • हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में मंत्र जप अत्यंत ही फलदायी होता है. ऐसे में आज श्री हरि की पूजा करते समय उनके मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या फिर 'ॐ नमो नारायण' या फिर 'श्री विष्णवे नम:' का तुलसी या फिर पीले चंदन की माला से जप करें.
  • गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आप उनके मंत्र के साथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम या फिर नारायण कवच या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं.

Thursday Worship Tips, Guruvar Ki Puja Ke Upay, Bhagwan Vishnu, Faith
