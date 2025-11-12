Hindu Lucky Symbols: हर सफल आदमी के यहां जरूर होती हैं ये 10 शुभ चीजें, घर लाते ही चमक जाता है भाग्य

Hindu Lucky symbol of prosperity and good fortune: हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे हर कदम पर सुख और सौभाग्य का साथ मिले और वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त करे. गुडलक की इस चाह को पूरा करने के लिए लोग अक्सर अथक परिश्रम और प्रयास भी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर की शुभता और पवित्रता हमेशा बनी रहे इसके लिए कुछेक चीजों का घर में होना बेहद जरूरी माना गया है. हिंदू धर्म में ऐसे 10 प्रतीक चिन्ह या फिर कहें वस्तुएं हैं, जिनके होने मात्र से ही इंसान के जीवन में मंगल ही मंगल होता है. आइए उन 10 धार्मिक प्रतीकों के बारे में जानते हैं, जिनके घर में होने पर बलाएं हमेशा दूर और बरकत हमेशा हमेशा बनी रहती है.

सनातन परंपरा से जुड़े 10 मांगलिक प्रतीक चिन्ह

1. ॐ

सनातन पंरपरा में ॐ का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार यह पवित्र शब्द पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है. मान्यता है कि यह शब्द जहां पर अंकित होता है या फिर जहां पर इसका उच्चारण किया जाता है, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. वहां कभी सपने में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है. ॐ के मंगल प्रतीक को साक्षात् ब्रह्म का प्रतीक माना गया है. यही कारण है कि लोग इसे अपने घरों के मुख्यद्वार पर इसे लगाते हैं.

2. शंख

सबसे पहले बात करते हैं उस शंख की जो समुद्र मंथन से निकला है. हिंदू मान्यता के अनुसार शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है. जिसके घर में होने और बजाने मात्र से नकारात्मक उर्जा दूर हो जाती है और व्यक्ति को शुभत्व की प्राप्ति होती है. हिंदू मान्यता के अनुसार जिस घर में शंख की पूजा होती है, वहां सुख-सौभाग्य बना रहता है.

3. स्वास्तिक

सनातन परंपरा में बगैर स्वास्तिक बनाए किसी मंगल कार्य की शुरुआत नहीं होती है क्योंकि इसे शुभता और सौभाग्य का सूचक माना जाता है. यह पवित्र चिन्ह देवी-देवताओं से जुड़ा हुआ है. इसे भगवान गणेश जी का प्रतीक भी माना जाता है. स्वास्तिक की चार भुजाओं को चार वेदों, चार दिशाओं, चार आश्रम, चार युग आदि से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि जहां पर स्वास्तिक होता है, वहां पर सुख-सौभाग्य बना रहता है.

4. मंगल कलश

सनातन परंपरा में कलश कहें या फिर कुंभ, इसे अत्यंत ही शुभ और पवित्र माना गया है. इसे समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की तरह पवित्र और पूजनीय माना जाता है. हिंदू धर्म में जिस कलश के बगैर कोई भी मांगलिक कार्य पूरा नहीं होता है, उसे शुभता, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है.

5. हाथी

सनातन परंपरा में गज कहें या हाथी इसे धन की देवी माता लक्ष्मी की सवारी भगवान श्री गणेश जी का स्वरूप माना जाता है. ​हिंदू धर्म में हाथी को अत्यंत ही शुभ प्रतीकों में गिना जाता है, जिसकी धातु से बनी मूर्ति शुभता और सौभाग्य को बढ़ाती है.

6. कमल

सनातन परंपरा में कमल के पुष्प को भी मंगल प्रतीक के रूप में माना जाता है. हिंदू मान्यता के अनुसार कमल की उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के नाभि से हुई है. कमल की शुभता को इस प्रकार भी जाना जा सकता है कि इसे न सिर्फ धन की देवी माता लक्ष्मी बल्कि माता सरस्वती और ब्रह्मा जी ने अपना आसन बनाया है.

7. त्रिशूल

सनातन परंपरा में भगवान शिव और माता दुर्गा का अस्त्र माना जाने वाला त्रिशूल अत्यंत ही शुभ माना गया है. इसके तीन शूल तीन लोक- पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, तीन काल - भूत, भविष्य और वर्तमान और तीन गुण- सत, रज और तम का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि जिस स्थान पर किसी धातु से बना त्रिशूल या फिर उसका प्रतीक चिन्ह होता है, वहां पर भगवान शिव हमेशा कृपायमान रहते हैं.

8. धर्म ध्वजा

सनातन परंपरा में ध्वज को परंपरा की पहचान और और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार जिस घर की छत या बालकनी पर धर्म ध्वजा फहराती है, उस घर में रहने वाले लोग तमाम तरह के रोग-शोक और दोष से बचे रहते हैं. धर्म ध्वजा के शुभ प्रभाव से उस घर मे रहने वालों की यश एवं कीर्ति बढ़ती है. ध्वज को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

9. चक्र

सनातन परंपरा में चक्र अत्यंत ही शुभ प्रतीक माना जाता है, जिसे स्वयं भगवान श्री विष्णु अपनी उंगली में धारण किये रहते हैं. तेजी से घूमते हुए चक्र को धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है, जिसमें अधर्म को हराने की ताकत समाहित होती है.

10.दीपक

अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाने वाले दीपक को भी मंगल प्रतीक में गिना जाता है. मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन संध्या के समय दीपक जलाया जाता है, वहां पर कभी भी दरिद्रता और दुख प्रवेश नहीं कर पाते हैं. पंचतत्वों से जुड़े मिट्टी के दीपक को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है.

