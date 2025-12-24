Delhi Famous Church: दिल्ली के 5 प्रसिद्ध चर्च, जहां प्रेयर के साथ जमकर मनाया जाता है क्रिसमस का जश्न

विज्ञापन
Famous Church of Delhi: दिल्ली के मॉल से लेकर छोटे-बड़े मार्केट तक में इस समय क्रिसमस पर्व की धूम देखी जा सकती है. अगर आप भी क्रिसमस के पर्व का आध्यात्मिक अनुभव और आनंद लेना चा​हते हैं तो आपको इस लेख में बताए गये दिल्ली के 5 प्रसिद्ध गिरिजाघर में जरूर जाना चाहिए. 

Best Church In Delhi for Christmas: देश और दुनिया भर में क्रिसमस का पावन पर्व 25 दिसबंर के दिन बड़ी धूम-धाम से मनाया जाएगा. देश की राजधानी दिल्ली के मार्केट और माल में इन दिनों जहां क्रिसमस को लेकर धूम नजर आ रही है तो वहीं दिल्ली के गिरिजाघर की सजावट और रौनक देखते बन रही है. क्रिसमस के मौके पर जहां प्रसिद्ध गिरिजाघरों में प्रभु ईसा मसीह के लिए विशेष प्रार्थना सभा होती है, वहीं शाम के समय क्रिसमस का जश्न देखते ही बनता है. यदि आप भी दिल्ली के खूबसूरत चर्च पर जाकर क्रिसमस पर्व का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए इस लेख में बताए गये 5 प्रसिद्ध चर्च अच्छे​ विकल्प हो सकते हैं. 

1. सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च 

देश की राजधानी दिल्ली के यदि टॉप 5 चर्चों में सबसे पहले बात करते हैं सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च की जो दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस स्थित राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर स्थित है. यह चर्च अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है. क्रिसमस के मौके पर यहां पर खूब धूम होती है. दिल्ली के कोने-कोने से लोग इस चर्च में प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना और क्रिसमस का पर्व मनाने के लिए पहुंचते हैं. इस चर्च पर प्रधानमंत्री मोदी भी ईस्टर के मौके पर जा चुके हैं. क्रिसमस के मौके पर इस चर्च की सजावट देखते ही बनती है. शाम के समय रोशनी में नहाये हुए इ चर्च की रौनक देखते बनती है. 

2. कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन

दिल्ली का यह चर्च अपनी भव्य और खूबसूरत इमारत के लिए प्रसिद्ध है. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन के करीब स्थित यह चर्च में दिल्ली के प्रमुख चर्च में से एक है, जहां पर क्रिसमस के मौके पर काफी लोग प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं. इस चर्च का निर्माण 1927 से 1931 के बीच माना जाता है. बेहद खूबसूरत इमारत वाले इस चर्च में भी क्रिसमस के मौके पर भव्य कार्यक्रम होते हैं. 

3. सेंट मैरी कैथोलिक चर्च

देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित सेंट मैरी कैथोलिक चर्च काफी पुराना माना जाता है. अपनी ऐतिहासिक इमारत के लिए पहचाना जाने वाला सेंट मैरी कैथोलिक चर्च चांदनी चौक मेट्रो से कुछ ही दूरी पर स्थित है. क्रिसमस के मौके पर विशेष प्रार्थना करने के लिए आप दिव्य चर्च पर जा सकते हैं. 

4. सेंट जेम्स चर्च

दिल्ली का यह प्रसिद्ध चर्च दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर स्थित है. क्रिसमस के मौके पर इस चर्च की रौनक देखते बनती है. यहां पर क्रिसमस के मौके पर प्रभु ईसा मसीह के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है. दिल्ली के पुराने चर्च में से एक सेंट जेम्स चर्च का निर्माण ब्रिटिश पीरियड में हुआ था. यदि आप सुकून भरे माहौल में प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना करके क्रिसमस का आध्यात्मिक अनुभव लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह चर्च बेस्ट साबित होगा.

5. सेंट थॉमस चर्च 

देश की राजधानी दिल्ली में स्थित सेंट थॉमस चर्च का निर्माण सन् 1972 में हुआ था. सुकून और शांति के साथ प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना करने के लिए एक अच्छा स्थान है. आर के पुरम स्थित इस चर्च की वास्तु कला मुगल काल से प्रभावित नजर आती है. जहां आप पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से आसानी से पहुंच सकते हैं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

