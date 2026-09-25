Virgo Aaj Ka Rashifal: स्वास्थ्य में असहजता के संकेत, खानपान नियमित रखना जरूरी

Virgo Horoscope Today 25 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज प्रतियोगिता, दैनिक काम, ऋण, विवाद और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने की जरूरत को बढ़ा सकती है. दिन बहुत चमकदार उपलब्धियों के बजाय उन मामलों को नियंत्रित करने का रहेगा जो लंबे समय से समय और ऊर्जा खा रहे हैं.

कामकाज में किसी कठिन जिम्मेदारी से सामना हो सकता है. शुरुआत में यह काम अपेक्षा से ज्यादा समय लेगा, लेकिन इसे टुकड़ों में बांटकर पूरा करने पर स्थिति संभल जाएगी. नाराज होकर किसी को प्रतिक्रिया देने की बजाय काम का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर स्थिति स्पष्ट की जा सके.

व्यापार में प्रतिस्पर्धा पर नजर रखना जरूरी होगा. कोई प्रतिद्वंद्वी आपकी कीमत, सेवा या ग्राहक संपर्क की नकल कर सकता है. इसके जवाब में जल्दबाजी में अपनी दरें कम न करें. ग्राहक को बेहतर सुविधा देने और अपनी गुणवत्ता बनाए रखने पर ध्यान देना ज्यादा टिकाऊ रास्ता होगा. उधार और देनदारी के मामलों में स्पष्टता रखें. यदि किसी से पैसा लेना है तो तारीख और भुगतान का तरीका तय कर लें. दूसरी ओर, खुद पर ऐसा कर्ज न लें जिसकी किस्त आपकी नियमित आय पर अनावश्यक दबाव डाले. दस्तावेजों में छोटी शर्त को नजरअंदाज करना बाद में बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है.

स्वास्थ्य के मामले में भोजन में बहुत अधिक तला-भुना या अनियमित समय से खाना असहजता बढ़ा सकता है. दिनचर्या को सरल रखना बेहतर रहेगा. कोई कानूनी या विवादित विषय चल रहा हो तो भावनात्मक संदेश भेजने से बचें. लिखित संवाद में शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें.

किसी बहस को जीतना और समस्या का समाधान करना दो अलग बातें हैं. आज दूसरा विकल्प आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा. परिवार में किसी सदस्य की समस्या आपको अपनी जिम्मेदारी जैसी लग सकती है. मदद करें, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें. दूसरों के काम को सुधारते-सुधारते अपने जरूरी काम पीछे न छोड़ें.

उपाय: किसी अस्पताल या औषधालय में जरूरतमंद मरीज के लिए फल या आवश्यक सामग्री भेंट करें.

शुभ रंग: जैतूनी हरा

