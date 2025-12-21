Shukra Gochar 2025: शुक्र ने किया साल का आखिरी गोचर, जानें इसके धनु राशि में जाने से कौन सी राशियां होंगी मालामाल

Venus transit in sagittarius 2025: सुख, सौंदर्य, विलास, प्रेम, स्त्री, कला, वस्त्र, आभूषण, वाहन, ऐश्वर्य और भौतिक सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र साल का आखिरी गोचर करते हुए 202 दिसंबर 2025 को धर्म, दर्शन, नीति और विस्तार की राशि धनु में प्रवेश कर गये हैं. शुक्र का यह गोचर केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि सामूहिक सोच, उपभोग की प्रवृत्ति, सामाजिक नैतिकता और आर्थिक व्यवहार को भी गहराई से प्रभावित करेगा. धनु राशि गुरु की राशि है, जहां भोग के कारक शुक्र को केवल आनंद नहीं, बल्कि अर्थ और उद्देश्य की तलाश करनी पड़ती है. इसलिए यह गोचर लोगों को 'सिर्फ दिखावे की सुख-सुविधा' से हटाकर 'अर्थपूर्ण और मर्यादित विलास' की ओर ले जाएगा.

शुक्र स्वभाव से वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं और जहां भी गोचर करते हैं, वहां उन भावों से जुड़े सुख-संसाधनों को सक्रिय करते हैं. धनु राशि में उनका प्रवेश हर राशि के लिए अलग-अलग भावों को प्रभावित करेगा. आइए जानी-मानी ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद डॉ. नीति शर्मा से शुक्र के गोचर का 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से जानते हैं.

मेष (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए धनु नवम भाव है. शुक्र यहां गोचर करते हुए भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्राएं और वैचारिक विस्तार को सक्रिय करेंगे. शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में जाने से यह योग बना रहे हैं कि विवाह, साझेदारी और धन के विषय भाग्य के सहारे आगे बढ़ेंगे. वैवाहिक जीवन में दूरस्थ स्थानों की यात्रा, धार्मिक स्थलों पर जाना या जीवनसाथी के साथ किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य की योजना बनेगी. सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन खर्च शिक्षा, यात्रा या किसी उच्च उद्देश्य पर होगा.

उपाय: मेष राशि के जातकों को शुक्र की शुभता पाने के लिए शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनकर देवी लक्ष्मी का ध्यान करना शुभ रहेगा.

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि के लिए धनु अष्टम भाव है. शुक्र स्वयं लग्न और षष्ठ भाव के स्वामी होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर अचानक परिवर्तन, मानसिक गहराई और दाम्पत्य जीवन की गोपनीय परतों को उजागर करेगा. सुख-सुविधाएं रहेंगी, लेकिन उन्हें संभालकर चलना होगा. साझा धन, बीमा, टैक्स, ससुराल पक्ष से जुड़े लाभ या तनाव दोनों संभव हैं. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन ईर्ष्या या असुरक्षा से बचना होगा.

उपाय: शुक्र की शुभता को पाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को शुक्रवार के दिन इत्र या सुगंध दान करना लाभकारी रहेगा.

मिथुन राशि के जातकों के लिए धनु सप्तम भाव है. शुक्र पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम में गोचर करेंगे. यह गोचर विवाह, प्रेम, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा. प्रेम विवाह की संभावनाएं मजबूत होंगी. व्यापारिक साझेदारी में सौंदर्य, फैशन, मीडिया, ज्वेलरी, कला से जुड़े कार्यों में विस्तार होगा. सुख-सुविधाएं जीवनसाथी के माध्यम से मिलेंगी.

उपाय: शुक्र की शुभता को पाने के लिए मिथुन राशि के जातक शुक्रवार के दिन कन्याओं को मीठा खिलाएं.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि के लिए धनु छठे भाव है. शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर यहां गोचर करेंगे. यह गोचर बताएगा कि कर्क राशि के लोगों को सुख-सुविधाएं संघर्ष के बाद मिलेंगी. कार्यस्थल पर सौंदर्य, सुविधा या आराम की मांग बढ़ेगी. घर, वाहन और भौतिक सुखों पर खर्च होगा. स्वास्थ्य में शुगर, किडनी या हार्मोन से जुड़ी सावधानी रखें.

उपाय: कर्क राशि के जातकों को शुक्र के शुभ फल पाने के लिए शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना चाहिए.

सिंह (Leo)

सिंह राशि के लिए धनु पंचम भाव है. शुक्र तृतीय और दशम भाव के स्वामी होकर पंचम में गोचर करेंगे. यह गोचर रचनात्मकता, प्रेम, संतान और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देगा. कला, अभिनय, मीडिया, राजनीति और शिक्षण क्षेत्र में जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा. सुख-सुविधाएं आनंददायक होंगी और प्रेम जीवन में उत्साह आएगा.

उपाय: शुक्र ग्रह की शुभता को पाने के लिए सिंह राशि वाले लोग शुक्रवार को सुगंधित दीपक जलाएं.

कन्या (virgo)

कन्या राशि के लिए धनु चतुर्थ भाव है. शुक्र द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ में गोचर करेंगे. यह गोचर घर, परिवार, वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति पर केंद्रित रहेगा. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी, नया वाहन या घर का साज-सज्जा संभव है. पारिवारिक महिलाओं की भूमिका निर्णायक होगी.

उपाय: शुक्र के शुभ पाने के लिए माता या किसी वृद्ध स्त्री का विशेष रूप से सम्मान करें.

तुला (Libra)

तुला राशि के लिए धनु तृतीय भाव है. शुक्र लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होकर यहां गोचर करेंगे. यह गोचर साहस, संवाद और प्रयासों के माध्यम से सुख-सुविधाएं दिलाएगा. सोशल मीडिया, लेखन, ट्रैवल ब्लॉगिंग, फैशन कंटेंट से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा. छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा.

उपाय: शुक्र ग्रह की शुभता को पाने के लिए शुक्रवार को पूजा में सफेद फूल चढ़ाएं.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लिए धनु द्वितीय भाव है. शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर द्वितीय में गोचर करेंगे. यह गोचर धन, वाणी और पारिवारिक सुखों को प्रभावित करेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन विलासिता पर खर्च भी बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी.

उपाय: शुक्र ग्रह की शुभता को पाने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को मीठी चीज़ों का दान करें.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर लग्न में है. शुक्र षष्ठ और एकादश भाव के स्वामी होकर लग्न में आएंगे. यह गोचर व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा, सामाजिक लोकप्रियता बढ़ाएगा और इच्छाओं की पूर्ति के अवसर देगा. लोग आपकी ओर खिंचेंगे. सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन स्वास्थ्य और खान-पान पर नियंत्रण आवश्यक होगा.

उपाय: शुक्र के शुभ फल पाने के लिए धनु राशि के जातक हर शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनने का प्रयास करें.

मकर (Capricorn)

मकर राशि के लिए धनु द्वादश भाव है. शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर द्वादश में गोचर करेंगे. यह गोचर विदेश, खर्च, विलास और गुप्त सुखों को बढ़ाएगा. विदेश यात्रा, हॉस्पिटैलिटी, लग्ज़री इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लाभ होगा. खर्च बढ़ेगा, लेकिन मानसिक संतोष भी मिलेगा.

उपाय: शुक्र के शुभ फल पाने के लिए मकर राशि वाले लोग हर शुक्रवार को दान-पुण्य करें.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के लिए धनु एकादश भाव है. शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर यहां गोचर करेंगे. यह गोचर इच्छाओं की पूर्ति, आय में वृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा. मित्रों के माध्यम से सुख-सुविधाएं मिलेंगी. बड़े सपनों को साकार करने के लिए यह समय शुभ कहा जाएगा.

उपाय: कुंभ राशि के जातक शुक्र के शुभ फल को पाने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी मंत्र का विशेष रूप से जाप करें.

मीन राशि के लिए धनु दशम भाव है. शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम में गोचर करेंगे. यह गोचर करियर, सार्वजनिक छवि और कार्यस्थल पर सौंदर्य व प्रभाव बढ़ाएगा. फैशन, मीडिया, कला, होटल, ज्वेलरी से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत शुभ है.

उपाय: शुक्र के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए मीन राशि के जातक अपने कार्यस्थल को स्वच्छ और सुगंधित बनाएं रखें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)