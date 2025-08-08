विज्ञापन
वरलक्ष्मी की पूजा के सरल उपाय, जिन्हें करते ही दूर होगी पैसों की किल्लत, भरा रहेगा धन का भंडार

Varalakshmi Vrat 2025: हिंदू धर्म में अष्टलक्ष्मी में से एक मां वरलक्ष्मी देवी की पूजा अत्यंत ही शुभ मानी गई है. देवी की पूजा के माध्यम से धन-संपत्ति और तमाम सुखों का मनचाहा वरदान पाने के लिए आज कैसे करें पूजा, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

वरलक्ष्मी की पूजा के सरल उपाय, जिन्हें करते ही दूर होगी पैसों की किल्लत, भरा रहेगा धन का भंडार
वरलक्ष्मी व्रत की पूजा का सरल सनातनी उपाय

varalaxmi vrat ki puja kaise karen: कलयुग में सभी तरह के सुखों को भोगने के लिए धन की आवश्यकता होती है. बगैर पैसों के जीवन को चलाना मुश्किल होता है. इसी धन और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देने वाली मां वरलक्ष्मी का आज व्रत रखा जा रहा है. हिंदू मान्यता के अनुसार जिन लोगों को बहुत परिश्रम और प्रयास करने के बाद भी रुपये-पैसों आदि की किल्लत बनी रहती है, उनके लिए यह व्रत वरदान साबित होता है. जिस व्रत को करने पर सभी आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं और घर की तिजोरी हमेशा पैसा से भरी रहती है, आइए वरलक्ष्मी व्रत की पूजा विधि, धार्मिक महत्व और महाउपाय जानते हैं. 

मां वरलक्ष्मी की इस तरह करें पूजा 

आज मां लक्ष्मी (Goddess Laxmi)  की पूजा के लिए स्नान-ध्यान करने के बाद श्वेत वस्त्र धारण करें और उसके बाद अपने पूजा घर में या फिर उत्तर की दिशा की ओर एक चौकी पर मां की प्रतिमा अथवा चित्र रखकर पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत, नारियल, फल, धूप, दीप, आदि के माध्यम से विधि-विधान से पूजा करें. पूजा में मां वरलक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री और भोग में खीर अवश्य चढ़ाएं. देवी की पूजा में वरलक्ष्मी व्रत की कथा कहकर उनका गुणगान करें. पूजा के अंत में सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें. 

वरलक्ष्मी व्रत से जुड़े उपाय 

चरण पादुका की करें पूजा 
आज वरलक्ष्मी पूजा वाले दिन धन की देवी को मनाने के लिए उनकी चरण पादुका घर पर लाएं और उसकी विधि-विधान से पूजा करें. मां लक्ष्मी की आप किसी भी धातु जैसे चांदी, पारद, पंचधातु, स्टील आदि से बनी हुई खरीद सकते हैं. आज के दिन से प्रारंभ करके प्रतिदिन मां की चरण पादुका की पूजा करें. 

घर में खरीद कर लाएं शंख 

शंख जिसे मां लक्ष्मी का भाई माना गया है आज उसे खरीदकर घर में लाने या फिर घर में रखे हुए शंख (Shankh) की पूजा करने पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. ऐसे में आज वरलक्ष्मी के व्रत वाले दिन शंख की विशेष पूजा करें. 

सुख-समृद्धि का श्री यंत्र

श्रीयंत्र को मां लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है. ऐसे में आज अपने घर में श्रीयंत्र (Shriyantra) लाकर उसकी विधि-विधान से पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें. मान्यता है कि श्रीयंत्र की पूजा करने पर मां वरलक्ष्मी प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देती हैं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

