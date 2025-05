Vaishakh Purnima 2025 : वैशाख पूर्णिमा के दिन करें ये काम, पितृ दोष से मिल सकती है मुक्ति

Vaisakha Purnima 2025 : वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है. इस साल 12 मई को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी. यह दिन हिन्दू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है. इस दौरान दान पुण्य करना शुभ फलदायी माना जाता है. आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा के दिन आप पितृ दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं, इसका तरीका आज के इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं. तो आइए बिना देर किए जानते हैं...

वैशाख पूर्णिमा के दिन कैसे पाएं पितृ दोष से मुक्ति - How to get rid of Pitra Dosh on Vaishakh Purnima

आप इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा कर सकते हैं. इससे पिता और पुत्र को दीर्घायु होने का वरदान मिल सकता है, ऐसी मान्यता है.

पूर्णिमा के दिन पितरों के लिए की गई पूजा से पितृ संतुष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसती है. इस दिन आप पीपल पर जल के साथ दूध और चीनी मिलाकर चढ़ाते हैं और परिक्रमा करते हैं तो फिर आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है.

इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से सुख-समृद्धि का वास होता है. इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे पूजा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं. इससे जीवन में धन-धान्य की कमी नहीं होती है.

आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था. इसलिए भी यह दिन बहुत खास है. वैशाख पूर्णिमा के दिन धन, अन्न और फल का दान करने से सुख-समृद्धि का वास होता है.

वैशाख पूर्णिमा तिथि - Vaishakh Purnima tithi

इस साल वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 मई को शाम 6:55 मिनट पर हो रही है और समापन 12 मई को शाम 7:22 मिनट पर. उदयातिथि के अनुसार, वैशाख पूर्णिमा 12 मई 2025 के दिन मनाई जाएगी।

