Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 30 August 2025: धनु का बढ़ेगा मान तो मीन को रहना होगा सावधान, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal 30 August 2025 (Today's Horoscope): आज शनिवार के दिन चंद्रमा के तुला राशि में रहने पर धनु राशि का दिन खुशियों भरा तो वहीं कन्या-कर्क जैसी राशियों के लिए कठिनाई भरा रह सकता है. आज आज किन बातों का ख्याल रखने पर आपकी खुशियां चौगुनी और परेशानियां कम हो सकती हैं, जानने के लिए पढ़ें 12 राशियों का पूरा भाग्यफल.

मेष (Aries)

30 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, हालांकि दोपहर के बाद किसी भी तरह का नया काम आप शुरू ना करें. वाणी और व्यवहार पर संयम बरतें. किसी से ईर्ष्या ना करें तथा अपने शत्रुओं से संभलकर चलें. इस समय जल्दबाजी में भी कोई काम ना करें. आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए दिन अच्छा है. ध्यान और पूजा-पाठ से मन शांत बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. आज धन खर्च ज्यादा होगा.

वृषभ (Taurus)

30 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. व्यापार में यश और सफलता मिलेगी. साथी कर्मचारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. आर्थिक लाभ होगा. विरोधियों को पीछे छोड़ पाएंगे. दोपहर के बाद मनोरंजन में आपका ध्यान रहेगा. प्रिय पात्र से मुलाकात आपके मन को खुश रखेगी. नए वस्त्र और घर की सुंदरता पर धन का व्यय होगा. मान-सम्मान मिलेगा. आज निवेश को लेकर भी कोई बड़ी योजना बना पाएंगे. संतान से संबंधित चिंता दूर होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मिथुन (Gemini)

30 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज का दिन मध्यम फलदायी है. नए काम का आरंभ ना करें. बौद्धिक चर्चाओं के लिए आज का दिन शुभ नहीं है. संतान संबंधी चिंता आपको बनी रहेगी. दोपहर के बाद घर का वातावरण सुख शांतिवाला रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे. आज मन से आप खुश रहने वाले हैं. शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा. हालांकि कंधे या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है. व्यापार में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. आर्थिक रूप से लाभ होगा. काम में यश प्राप्त होगा.

कर्क (Cancer)

30 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. हताशा से आप थोड़े चिंतित रहेंगे. इस कारण शारीरिक रूप से आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. किसी काम में आपका मन भी नहीं लगेगा. प्रवास के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. जमीन और वाहनों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है. दोपहर के बाद आप सुख-शांति का अनुभव करेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. शारीरिक ताजगी का अनुभव होगा. आज किसी बात को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच-विचार करेंगे. कार्यस्थल पर असुविधा से बचने के लिए वरिष्ठों के मार्गदर्शन में काम करें.

सिंह (Leo)

30 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज व्यापार या नौकरी के लिए कोई छोटी यात्रा हो सकती है. विदेश से कोई अच्छे समाचार मिलेंगे. धन लाभ होगा. पार्टनरशिप के काम में आपको लाभ होगा. नए काम के लिए समय अच्छा है. किसी लाभदायक निवेश में आप रुचि ले सकते हैं. दोपहर के बाद आप अधिक सहनशील बनेंगे और कुछ समय के लिए मानसिक हताशा का अनुभव होगा. शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है. पारिवारिक तथा जमीन-जायदाद से जुडी़ समस्याएं खडी़ होंगी.

कन्या (virgo)

30 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आपके मन में किसी बात को लेकर दुविधा बनी रहेगी. कोई नया काम शुरू ना करें. ज्यादातर समय मौन बने रहें, इससे विवाद होने से बच जाएगा. परिजनों के साथ बातचीत में संयम बरतें. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाएंगे. दोपहर के बाद आपका समय अच्छा रहेगा. भाई-बंधु के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. भाग्यवृद्धि के संकेत हैं. प्रेम जीवन में मधुरता छायी रहेगी. हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है.

तुला (Libra)

30 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज आपकी रचनात्मकता से कोई कठिन काम आसानी से पूरा कर पाएंगे. कार्यस्थल पर आपके कार्य की प्रशंसा होगी. शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे. विचारों में दृढ़ता बनी रहेगी. नए काम करने के लिए प्रेरित होंगे. नए वस्त्र, आभूषण या मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. दोपहर के बाद किसी भी तरह का निर्णय लेने में आपको कठिनाई महसूस हो सकती है. सहकर्मियों के साथ वाद-विवाद टालें. इगो को अलग रखकर मेल-जोल भरे वातावरण में काम करें.

वृश्चिक (Scorpio)

30 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आपका उग्र और असंयमित व्यवहार आपको समस्या में डाल सकता है. दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कोई विवाद हो सकता है, उसका ध्यान रखें. दोपहर के बाद शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी. इस कारण किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा. कार्यस्थल पर आपको अधिकारियों के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है. आर्थिक मामलों में आज आपको बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा. शाम के बाद आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

धनु (Sagittarius)

30 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. व्यावसायिक क्षेत्र में आज आपके लिए लाभकारी दिन है. जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा. काम में पदोन्नति होगी. कार्यस्थल पर आपके कार्य की प्रशंसा हो सकती है. मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. व्यापारीवर्ग को भी लाभ होगा. दोपहर के बाद स्वास्थ्य के मामले में जरा संभलकर रहें. किसी तरह के गलत काम से आपको नुकसान हो सकता है. व्यवसाय में पार्टनर के साथ बातचीत में संयम रखें. परिजनों के साथ समय उत्साहजनक रहेगा. जीवनसाथी के साथ पुराना विवाद दूर होगा.

मकर (Capricorn)

30 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन मैरीड कपल के लिए आनंदमयी रहेगा. प्रेम जीवन भी आपके लिए संतुष्टि से भरा रहेगा. परिजनों के साथ खुशी का वातावरण बना रहेगा. नौकरी में पदोन्नति के योग हैं. व्यवसाय में अनुकूल समय है. नौकरी में साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा. दोपहर के बाद मित्रों से मुलाकात होगी. आय में वृद्धि का योग है. आज आप किसी बड़े निवेश की ओर आकर्षित हो सकते हैं. व्यापारी वर्ग को लाभ होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन लापरवाही से नुकसान हो सकता है.

कुंभ (Aquarius)

30 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे. नए काम की शुरुआत आज कर सकते हैं. किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है. व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को संभलकर चलना होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. सुबह नकारात्मक विचार आने से आपका मन काम में नहीं लगेगा. दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा. माता से लाभ होगा. उत्तम सुख की प्राप्ति होगी. आय के नए सोर्स तलाशेंगे.

मीन (Pisces)

30 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आपको वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है. कार्यस्थल पर किसी से विवाद हो सकता है. ऐसे में आपको ज्यादातर समय मौन रहकर केवल अपने काम पर ध्यान देना होगा. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिन अच्छा है. विदेश में रहने वाले मित्र तथा स्नेहीजनों के समाचार आपको मिलेंगे. व्यापार में भागीदार से विशेष फायदा मिलेगा. किसी के साथ वाद-विवाद में ना पड़ें. जीवनसाथी की भावना का भी सम्मान करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

