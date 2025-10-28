विज्ञापन
विशेष लिंक

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 28 October 2025: कर्क पर बरसेगी सीनियर की कृपा तो कुंभ की बढ़ेगी आय, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 28 October 2025: आज मंगलवार के दिन चंद्रमा धनु राशि में है, जिसके कारण आज कर्क और कुंभ राशियों के किस्मत के सितारे चमकते नजर आएंगे और उनके जीवन में शुभता और सौभाग्य बना रहेगा. कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, जानने के लिए जरूर पढ़ें 28 अक्टूबर 2025, मंगलवार का पूरा राशिफल.

Read Time: 7 mins
Share
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 28 October 2025: कर्क पर बरसेगी सीनियर की कृपा तो कुंभ की बढ़ेगी आय, पढ़ें अपना भी राशिफल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 28 October 2025: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 28 अक्टूबर 2025 का पूरा राशिफल.
NDTV

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 28 October 2025: आज छठ महापर्व के चौथे दिन चंद्रमा धनु राशि में है, जिसके कारण आज कर्क और कुंभ राशि के जातकों के लिए पूरा दिन शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है और आज उन्हें घर और बाहर दोनों जगह किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. जिसके चलते उनके सभी कार्य मनचाहे तरीके से पूरे होंगे और उन्हें आर्थिक लाभ होगा लेकिन मेष और कन्या जैसी राशियों के लिए आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. ऐसे में आज किन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने दिन को बेहतर और शुभ बना सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें 28 अक्टूबर 2025, मंगलवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. आज के दिन आप थकान, आलस्य और चिंता का अनुभव करेंगे. आज आप में ताजगी और स्फूर्ति नहीं रहेगी. बात-बात पर आपको गुस्सा आएगा. नौकरीपेशा लोग आज किसी बात को लेकर चिंतित रहेंगे. व्यवसाय में भी आर्थिक मामलों के लिए कठिन परिश्रम करना होगा. किसी धार्मिक या मांगलिक काम में जाना हो सकता है. जीवनसाथी के साथ आपका प्रेम और मजबूत होगा. दोपहर के बाद स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आएगा.

वृषभ (Taurus)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आज आप शारीरिक तथा मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. किसी नए काम की शुरुआत ना करें. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी आज का दिन सामान्य रहेगा. खान-पान पर विशेष ध्यान दें. स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका बनी रहेगी. संभव हो तो प्रवास टालें. निश्चित समय में आपका काम पूरा नहीं कर पाएंगे. योग और ध्यान से आप शांत रह सकते हैं. व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य बना रहेगा.

मिथुन (Gemini)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज मस्ती और मनोरंजन में आज आपकी विशेष रुचि होगी. परिजन, दोस्तों या प्रिय व्यक्ति के साथ बाहर घूमने-फिरने का कार्यक्रम बनेगा. सार्वजनिक जीवन में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सुधार होगा. आज आपके विचार सकारात्मक रहेंगे. कार्यस्थल पर आपके सम्मान में वृद्धि होगी. सार्वजनिक जीवन में सम्मान मिलेगा. आप धार्मिक कामों में रुचि लेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम समय पर पूरे होंगे.

कर्क (Cancer)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. भाग्य आपके साथ होने से आपका आज का दिन आनंद से गुजरेगा. परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा. नौकरी करने वालों के ऑफिस का वातावरण अच्छा रहेगा. अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे. ननिहाल से लाभ प्राप्त हो सकेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आर्थिक लाभ की उम्मीद है. आप आवश्यक वस्तुओं के पीछे खर्च कर सकेंगे. अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं.

सिंह (Leo)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आप चुनौतियों का सामना कर पाने की स्थिति में रहेंगे. सृजनात्मक प्रवृत्तियों में विशेष दिलचस्पी रहेगी. साहित्य और कला के क्षेत्र में कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी. किसी प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. धार्मिक या परोपकार के काम आपके मन को आनंदित करेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध और भी मधुर होंगे. आप घर-परिवार की किसी समस्या को दूर करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे.

कन्या (virgo)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आपको थोड़ी कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा. आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब होगा और किसी बात का डर मन में लगा रहेगा. मां के साथ मतभेद हो सकता है. आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके व्यवहार से कोई आहत ना हो. वाहन या घर की बिक्री या खरीदी के लिए यह समय उचित नहीं है. आज कार्यस्थल पर भी आपको तनाव हो सकता है. ज्यादातर समय केवल अपने काम पर ध्यान लगाएं.

तुला (Libra)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. अभी आपका भाग्य आपके पक्ष में होने से आप कोई नया काम आसानी से शुरू कर पाएंगे. आज का दिन बहुत अनुकूल है. उचित ढंग से पैसे का निवेश करेंगे, तो निश्चित रूप से लाभ होगा. परिवार में लोगों के साथ सम्बंध बहुत मजबूत बनेंगे. आप नजदीक के धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकेंगे. विदेश में रहने वाले मित्रों और सम्बंधियों का अच्छा समाचार प्राप्त करके आनंद का अनुभव करेंगे. सोशल मीडिया पर भी समय गुजार सकते हैं.

वृश्चिक (Scorpio)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आज आपके कुटुंब में सुख और शांति का माहौल रहेगा. सम्बंधियों और मित्रों से मिलेंगे, स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे. धार्मिक कार्यक्रम में धन खर्च हो सकता है. आप आभूषण और घरेलू वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं. अपनी वाणी से आप लोगों को आकर्षित कर सकेंगे. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. पारिवारिक विवाद को अच्छी तरह से हल कर सकेंगे. विद्यार्थी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकेंगे. प्रेम संबंधों की जटिलता आज दूर होगी.

धनु (Sagittarius)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज के दिन निर्धारित किए हुए कार्य पूरे होंगे. भाग्य आपका साथ देगा. शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता आपको प्रसन्न रखेगी. किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. स्वजनों के मिलने से मन आनंदित रहेगा. किसी शुभ प्रसंग पर जाने का कार्यक्रम बनेगा. यश प्राप्ति के योग बनेंगे. अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. प्रेम जीवन में आपको सफलता मिलेगी. किसी को प्रपोज करने की योजना बना सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है.

मकर (Capricorn)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी. मन में किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है. व्यवसाय में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों से अधिकारी नाखुश रहेंगे. धार्मिक काम के पीछे धन खर्च होगा. आध्यात्मिक और धार्मिक काम में रुचि होगी. शत्रुओं से परेशानी होगी. आंख में तकलीफ हो सकती है. आज आपको किसी से कर्ज लेना पड़ सकता है. जीवनसाथी तथा संतान की चिंता रहेगी. दुर्घटना की आशंका है. जल्दबाजी में कोई काम ना करें.

कुंभ (Aquarius)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. मांगलिक और नए काम के आयोजन करने के लिए दिन शुभ है. अविवाहितों का रिश्ता पक्का होने के योग हैं. पत्नी और संतान से अच्छे समाचार मिलेंगे. गृहस्थजीवन और दांपत्यजीवन में सुख और संतोष की भावना का अनुभव होगा. मित्र मंडल तथा बुजुर्गों से लाभ मिलेगा. आय के साधनों में वृद्धि होगी. आप कार्यस्थल पर समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मीन (Pisces)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आज आपके सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे. नौकरी में पदोन्नति होगी. व्यापारियों के रुके हुए पैसे मिलेंगे. पिता तथा बुजुर्गों से लाभ होगा. आर्थिक लाभ होगा और परिवार में आनंद छाएगा. सरकार से लाभ हो सकता है. सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान में वृद्धि होगी. गृहस्थ जीवन में सुख-शांति का अनुभव करेंगे. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी. जीवनसाथी के साथ कोई पुराना विवाद दूर हो सकेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Today Horoscope 2025, Horoscope Today 2025, Faith
Get App for Better Experience
Install Now