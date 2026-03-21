Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 21 March 2026: चंद्रमा मेष राशि में, जानें किस राशि को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 21 March 2026: आज 21 मार्च 2026, शनिवार का दिन आत्मचिंतन और मानसिक शांति के लिए खास माना जा रहा है. आज चंद्रमा मेष राशि में स्थित है, जबकि सूर्य, शुक्र और शनि मीन राशि में विराजमान हैं. यह ग्रह स्थिति आपको पुराने मामलों को खत्म करने, भावनाओं को समझने और जीवन में नई दिशा पाने का संकेत देती है. वहीं, मंगल, राहु और वक्री बुध का प्रभाव सामाजिक जीवन में थोड़ी हलचल ला सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

मेष (Aries)

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आज 21 मार्च, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज का दिन आनंद और उल्लास से भरा हुआ होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा. आज किए गए हर काम में सफलता मिलेगी. नौकरी में नए काम की शुरुआत हो सकती है. कोई नया टारगेट मिल सकता है. घर का वातावरण खुशी का रहेगा. महिलाओं को मायके से भी लाभ हो सकता है और आपको अच्छे समाचार मिल सकते हैं. आर्थिक लाभ हो सकता है. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ आनंददायी प्रवास का योग है. व्यापार में आर्थिक लाभ होगा.

वृषभ (Taurus)

आज 21 मार्च, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती हैं. आज अचानक होने वाली घटनाओं से आप चिंतित रहेंगे. कार्यस्थल पर आप दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करें. स्वास्थ्य खराब होने और आंखों में दर्द होने की आशंका बनी रहेगी. स्वजनों एवं परिजनों के साथ विवाद हो सकता है. आज कोई नया काम शुरू ना करें। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा और ज्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी. दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहें.

मिथुन (Gemini)

आज 21 मार्च, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. परिवार में खुशी और आनंद का माहौल रहेगा. नौकरी या व्यापार में आपको लाभ का समाचार मिलेगा. उच्च अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. व्यापार में नए ग्राहक आपके लाभ को बढ़ा सकते हैं. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. मित्रों से विशेष लाभ होगा. आय वृद्धि की संभावना है. दांपत्यजीवन में मधुरता बनी रहेगी. संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन फिर भी अति उत्साह में लापरवाही से बचें.

कर्क (Cancer)

आज 21 मार्च, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आज आप घर की सजावट पर समय और धन दोनों खर्च करेंगे. व्यापार में लाभ होगा तथा बहुत दिनों से अटका काम पूरा होने से मन को शांति मिलेगी. परिवार में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. सरकारी कामों में लाभ प्राप्त हो सकेगा. आपके मान- सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. आज के दिन आप अपने सभी काम बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकेंगे. परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है.

सिंह (Leo)

आज 21 मार्च, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. आज का दिन आलस्य तथा थकान में गुजरेगा. आलस्य के चलते कार्यस्थल पर आपका परफॉर्मेंस कमजोर रहेगा. किसी भी नए काम में आपकी दिलचस्पी नहीं रहेगी. स्वभाव में उग्रता के कारण किसी से विवाद होने की आशंका रहेगी. पेट दर्द के कारण परेशानी होगी. सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी. अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. धार्मिक यात्रा की संभावना है. दोपहर के बाद कोई अधूरा काम पूरा होने से मन को शांति मिलेगी. इस दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

कन्या (virgo)

आज 21 मार्च, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. मन के संयम को आज के दिन का मंत्र बना लें, क्योंकि स्वभाव की उग्रता के कारण किसी के साथ मनमुटाव होने की संभावना है. जीवनसाथी की भावना का सम्मान करेंगे, तो घर में विवाद से बचे रहेंगे. व्यापार में भागीदार के साथ विवाद करने से बचना होगा. गुप्त शत्रु बाधा उत्पन्न करेंगे, इसलिए सतर्क रहें. नए काम की शुरुआत स्थगित रखें. अत्यधिक खर्च होगा. रहस्यमयी बातों में रुचि बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत का दिन है. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा.

तुला (Libra)

आज 21 मार्च, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. दैनिक कामों के बोझ से हल्का होने के लिए आज आप पार्टी, सिनेमा, नाटक या पर्यटन की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. अपने साथ मित्रों को भी आमंत्रित करेंगे. किसी खास मित्र का साथ पाकर आनंदित महसूस करेंगे. नए वस्त्र या आभूषण खरीदने का अवसर आएगा. सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान मिलेगा. जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा. इससे मन खुशी से भर उठेगा. परिवार में भाइयों या बहनों के साथ चल रहा विवाद दूर हो सकेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio)

आज 21 मार्च, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आज कुछ आकस्मिक घटनाएं घटेंगी. किसी से पूर्व निर्धारित मुलाकात रद्द होने से हताशा और क्रोध की भावना रहेगी. आपके पास आए हुए अवसर हाथ से निकलते हुए दिखेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ विवाद हो सकता है. ननिहाल पक्ष से कोई समाचार मिलने से मन चिंतित होगा. विरोधियों से संभल कर रहें. आय की अपेक्षा व्यय की मात्रा अधिक रहेगी. नए काम या योजनाओं का आरंभ न करें। धैर्य के साथ दिन व्यतीत करें.

धनु (Sagittarius)

आज 21 मार्च, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. हाथ में लिए हुए काम में असफलता मिलने से हताशा होगी. संतान की शिक्षा या स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. यात्रा न करना आपके लिए लाभदायक होगा. पेट संबंधी बीमारियों से परेशानी होगी. भारी खाने से बचें. संतुलित आहार लें. मन में काल्पनिक तरंगें उठेंगी. साहित्य और कला के क्षेत्र में अभिरुचि बढ़ेगी. क्रोध को संयम में रखें। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है. प्रिय व्यक्ति के साथ सुखद क्षण व्यतीत करेंगे. आज किसी वाद-विवाद या बौद्धिक चर्चा में भाग न लें. कार्यस्थल पर दूसरे के काम में कमियां ना निकालें.

मकर (Capricorn)

आज 21 मार्च, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. ताजगी एवं स्फूर्ति के अभाव से अस्वस्थता का अनुभव होगा. इस कारण समय पर आपके काम पूरे नहीं हो सकेंगे. व्यापार में नुकसान की आशंका रहेगी. मन में चिंता की भावना रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ अनबन या तकरार होने से मन उदास रहेगा. समय से भोजन और अच्छी नींद से वंचित रहना पड़ेगा. नए परिचितों से नुकसान हो सकता है. व्यर्थ का धन खर्च हो सकता है. हालांकि आपको दोपहर के बाद स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा. तब तक आप धैर्य के साथ अपना काम करते रहें.

कुंभ (Aquarius)

आज 21 मार्च, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. आज आपका मन बहुत राहत महसूस करेगा. शारीरिक स्वस्थता से आपके उत्साह में वृद्धि होगी. पड़ोसियों और भाई-बहनों के साथ अधिक मेल-मिलाप रहेगा. घर में मित्रों और स्नेहियों का आगमन आनंददायी होगा. घर की जरूरत पर धन खर्च करेंगे. आज जीवनसाथी को भी आप कोई सरप्राइज दे सकते हैं. हालांकि यात्रा में नुकसान हो सकता है, इसलिए अत्यधिक जरूरी होने पर ही यात्रा करें. दोपहर के बाद प्रिय व्यक्ति का साथ मिलेगा. भाग्य वृद्धि का योग है.

मीन (Pisces)

आज 21 मार्च, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आज क्रोध पर काबू रखकर मौन धारण करना अधिक अच्छा रहेगा, अन्यथा किसी से मनमुटाव होने की आशंका है. पैसे खर्च करते समय भी संयम रखना आवश्यक है. अनावश्यक कार्य से पैसा खर्च होगा. इससे आप चिंता में आ सकते हैं. आर्थिक मामले एवं पैसों की लेन-देन में बहुत संभलकर काम करें. शारीरिक और मानसिक स्वस्थता मध्यम रहेगी. पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी मामले में मनमुटाव हो सकता है. नकारात्मक विचारों से दूर रहें. खान-पान में ध्यान रखें। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

