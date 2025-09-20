विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 20 September 2025: आज मिथुन की चमकेगी किस्मत तो मकर को बढ़ेंगी मुश्किलें, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 20 September 2025: आज शनिवार के दिन चंद्रमा सिंह राशि में है, जिसके कारण मिथुन राशि को आज पूरे दिन अनुकूलता बनी रहेगी तो वहीं मकर राशि के लिए आज का दिन प्रतिकूलता लिए रहने वाला है. आज किन चीजों का ख्याल रख कर आप अपने दिन को शुभ और फलदायी बना सकते हैं जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 20 सितंबर 2025, शनिवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 20 September 2025: आज शनिवार के दिन चंद्रमा सिंह राशि में है, जिसके कारण मिथुन राशि के लिए दिन खुशियों भरा रहेगा क्योंकि उन्हें आज किस्मत का पूरा साथ मिलेगा लेकिन मकर राशि के जातकों का अपनों से मतभेद हो सकता है और उन्हें जीवन में कुछेक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. करियर से लेकर कारोबार तक, इष्ट-मित्र से लेकर घर परिवार तक आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? आज आपको किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए? किनका काम करेगा गुडलक और किन्हें रहना होगा खूब सावधा7? जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 20 सितंबर 2025, शनिवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा आज 20 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन सिंह राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज आपको अपने उग्र स्वभाव पर संयम रखने की जरूरत है. शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिलता का अनुभव होगा. अधिक परिश्रम के बावजूद अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी. संतान के विषय में आपको चिंता हो सकती है. काम की भागदौड़ के कारण परिजनों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाएंगे. नकारात्मक विचार, बोली या किसी घटना से दूर रहें. पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है. बाहर जाने का कार्यक्रम आज टाल दें. सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज 20 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन सिंह राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आप दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ काम कर सकेंगे. इस काम का फल भी आपको अपेक्षानुसार मिलेगा. पिता या माता से लाभदायी समाचार प्राप्त होंगे. अभ्यास में विद्यार्थियों की रुचि रहेगी. सरकारी क्षेत्र में लाभ होगा. आर्थिक व्यवहार करने में सफलता प्राप्त होगी. संतान के पीछे खर्च होगा. जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना विवाद दूर हो सकेगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि मिलेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा आज 20 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन सिंह राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. दिन का आरंभ ताजगी से होगा. आपकी किस्मत आपका साथ देगी. हालांकि सतत बदलते विचार से निर्णय लेने में असहज महसूस कर सकते हैं. नए काम शुरू कर सकेंगे. मित्रों, सगे- सम्बंधियों और पड़ोसियों के साथ सम्बंध अच्छे रहेंगे. भाग्य आपके साथ रहने के कारण आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है. आज कार्यस्थल पर आपको साथी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा. किसी शॉपिंग के लिए बाहर जा सकते हैं.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आज 20 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन सिंह राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आज आपको कोई अज्ञात भय परेशान करेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद या मनमुटाव हो सकता है. आपका अभिमान किसी के दिल को चोट पहुंचा सकता है. विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकेंगे. अत्यधिक खर्च हो सकता है. आपके मन में असंतोष की भावना रहेगी. आपको कोई गलत या नियम विरुद्ध काम में नहीं पड़ना चाहिए. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है.

सिंह (Leo)

चंद्रमा आज 20 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन सिंह राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आत्मविश्वास और निर्णयशक्ति में वृद्धि होने के कारण आप सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे. समाज में आपकी ख्याति में बढ़ेगी. बुजुर्गों से आपको सहयोग मिलेगा और उनका विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा. आपका मन प्रफुल्लित रहेगा. गुस्से के कारण आपका काम न बिगड़े इसका ध्यान रखें. वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा. हालांकि आपको बाहर खाने-पीने से बचना चाहिए.

कन्या (virgo)

चंद्रमा आज 20 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन सिंह राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आप शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रहेंगे. आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ हो सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद हो सकता है. गुस्से और इगो के कारण आपका मनमुटाव हो सकता है. अचानक बड़े खर्च होने की संभावना है. नौकरी करने वाले लोगों को अपने अधीनस्थ लोगों से काम करवाना मुश्किल रहेगा. आज कोर्ट-कचहरी के सभी कामों से दूर ही रहें. किसी भी तरह की यात्रा में आपको विशेष सावधानी रखना होगी.

तुला (Libra)

चंद्रमा आज 20 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन सिंह राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आपके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी और आय में वृद्धि होगी. नौकरी और व्यवसाय में परिस्थिति अनुकूल रहेगी. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. परिजनों और मित्रों के साथ खुशी के पल गुजार सकेंगे. प्रवास आनंदमयी रहेगा. व्यापार में वृद्धि होगी. आज आर्थिक लाभ होने के योग दिख रहे हैं. दांपत्यजीवन अच्छा रहेगा. भाग्य आपके साथ है. जीवनसाथी के साथ आपका दिन खुशी से गुजरेगा.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा आज 20 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन सिंह राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आपके सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे. वैवाहिक जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. बड़े अधिकारी और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा. किसी के मार्गदर्शन में कठिन से कठिन काम भी आसानी से पूरा कर सकेंगे. संतान की प्रगति से आपको संतोष और आनंद मिलेगा. किसी को दिया उधार भी आपको वापस मिल सकता है.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा आज 20 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन सिंह राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. कोई भी नया कदम आपको खतरे में डाल सकता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है. आज किसी भी काम को करने में उत्साह नहीं रहेगा. तन और मन में चिंता और डर बना रहेगा. नौकरी और व्यवसाय में कठिनाई आ सकती है. ऑफिस में अधिकारी के साथ विवाद से नुकसान हो सकता है. विरोधियों से बचकर अपना काम करते रहें. आज केवल अपने काम से काम रखें. लोगों के साथ घुलने-मिलने से बचें.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा आज 20 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन सिंह राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज आपको नकारात्मकता से दूर रहने की सलाह दी जाती है. अचानक कोई अनावश्यक खर्च आ सकता है या बीमारी के उपचार पर धन खर्च हो सकता है. व्यापार में भागीदारों के साथ मतभेद हो सकता है. अपने उग्र स्वभाव को आपको काबू में रखना पड़ेगा. किसी सामाजिक प्रसंग में उपस्थित रह सकते हैं. ऑफिस में आपकी प्रशासनिक कुशलता से सभी काम आसानी से पूरे कर सकेंगे.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा आज 20 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन सिंह राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज का दिन आप घूमने-फिरने और मनोरंजन में व्यतीत करेंगे. परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ कहीं स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर मिलेगा. आपको अच्छे वस्त्र, आभूषण और वाहन की प्राप्ति हो सकती है. व्यवसाय में पार्टनरशिप में अच्छा मेल-जोल रहेगा. लोगों से आपको सम्मान प्राप्त होगा. आपके कार्यों में आपको दृढ़ आत्मविश्वास से सफलता मिल सकेगी. भाग्य आपके साथ रहेगा.

मीन (Pisces)

चंद्रमा आज 20 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन सिंह राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आपके दैनिक कार्य निर्विघ्न रूप से पूरे हो जाएंगे. आपके घर का माहौल सुख और शांतिवाला रहेगा. आपको अपने क्रोधी स्वभाव पर अंकुश रखना पड़ेगा. आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे. साथ में काम करने वाले सहकर्मियों की मदद से आपका कार्य सरल बन जाएगा. ननिहाल से भी लाभ होने की उम्मीद है. आपको आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा.

