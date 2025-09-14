Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 14 September 2025: मीन को शुभ तो मेष के लिए परेशानी भरा रहेगा आज का दिन, जानें अपना भी हाल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 14 September 2025: आज रविवार के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में रहने के कारण मेष, मिथुन और मकर जैसी राशियों को जीवन में कुछेक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है तो वहीं मीन, वृषभ, कर्क राशियों को पूरे दिन शुभता बनी रहेगी. ऐसे में आज किन राशियों को अपने दिन को शुभ बनाने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है? करियर से लेकर कारोबार तक घर से लेकर परिवार तक के लिए आपका दिन कैसा रहने वाला है? जानने के लिए आइए विस्तार से पढ़ते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 14 सितंबर 2025, शनिवार का पूरा राशिफल.





मेष (Aries)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. परिवार और ऑफिस के मैटर्स पर आप सामंजस्य रखेंगे, तो विवाद कम होगा. वाणी पर संयम रखना हितकर होगा, अन्यथा किसी के साथ झगड़ा हो सकता है. कार्यस्थल पर आज आपको केवल अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए. मित्रों से लाभ प्राप्त होगा. मानसिक हताशा और नकारात्मकता की तरफ बढ़ सकते हैं. खर्च बढ़ेगा. खान-पान में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद रह सकता है.





वृषभ (Taurus)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. दृढ़ विचारों के कारण अपने काम को अच्छी तरह से पूरा सकेंगे. आपकी कल्पना शक्ति अधिक निखरेगी. आप रचनात्मक कामों में रुचि लेेंगे. बिजनेस और नौकरीपेशा लोगों का कोई अधूरा काम पूरा होने से काफी राहत मिल सकती है. आप नए वस्त्र, अलंकार, सौंदर्य प्रसाधन और मनोरंजन के पीछे धन खर्च करेंगे. परिवार में शांति और मेल-जोल बना रहेगा. आपका वैवाहिक जीवन आनंददायक रहेगा. धन लाभ होने की संभावना है.

मिथुन (Gemini)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज का दिन कष्टदायी होने से हर काम में सावधानी बरतें. कार्यस्थल पर किसी से विवाद आगे आपको नुकसान पहुंचा सकता है. परिजनों एवं संतान से अनबन हो सकती है. उग्रता एवं आवेग को अंकुश में रखें, ताकि बात ना बिगड़ें. शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, विशेषकर आंखों में पीड़ा हो सकती है. आकस्मिक खर्च के लिए तैयार रहें. भाषा एवं व्यवहार में कठोरता नहीं रखें. हो सके तो आज ज्यादातर समय मौन रहकर गुजारें. आगे समय अच्छा आ रहा है, उसकी प्रतीक्षा करें.

कर्क (Cancer)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आप का दिन आनंद और उल्लास में गुजरेगा. व्यापार में लाभ होगा. आय के सोर्स में बढ़ोतरी हो सकती है. नौकरीपेशा लोग पूरी ऊर्जा से अपना काम कर पाने की स्थिति में रहेंगे. मित्रों से हुई मुलाकात से आनंद का अहसास होगा. विवाह योग्य जातकों के विवाह के योग हैं. शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य अच्छा रहेगा. किसी सुंदर पर्यटन स्थल पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. पत्नी और पुत्र से सुख शांति मिलेगी. धन का सुयोजित आयोजन कर पाएंगे. परिवार की जरूरत पर धन खर्च होगा.



सिंह (Leo)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन नौकरी और व्यवसाय के लिए लाभदायक है. अपने काम से सभी को प्रभावित करेंगे. दृढ़ता और आत्मविश्वास के कारण सभी काम अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे. अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. पदोन्नति की संभावना भी है. पिता से लाभ हो सकता है. जमीन और वाहन से सम्बंधित काम करने का यह उचित समय है. खेल और कला जगत में अपना टैलेंट बताने के लिए भी समय अच्छा है.





कन्या (virgo)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आपका आज का दिन धार्मिक काम में व्यतीत होगा. किसी धार्मिक स्थान पर जा सकेंगे. विदेश जाने का अवसर मिलेगा. दोस्तों से लाभ मिलेगा. कार्यालय में उच्च अधिकारियों से बातचीत में सावधान रहें. हालांकि आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे. किसी नए व्यक्ति से आपको आकर्षण हो सकता है. प्रेम जीवन में सकारात्मकता का अहसास होगा.

तुला (Libra)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आपको अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना है. धार्मिक काम में पैसा खर्च होगा. आध्यात्मिक सफलता प्राप्ति के लिए समय उत्तम है. हालांकि आपको अभी नए काम शुरू नहीं करना चाहिए. आज आपको केवल अपने पेंडिंग काम पूरा करने में ध्यान लगाना चाहिए. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आपके विरोधी आपकी तकलीफ बढ़ा सकते हैं. प्रेम जीवन में नकारात्मकता छायी रह सकती है. कार्यस्थल पर टारगेट पूरा करने में आपको अतिरिक्त समय लग सकता है.

वृश्चिक (Scorpio)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आपके दैनिक काम में परिवर्तन हो सकेगा. आज पूरी तरह से मनोरंजन और मौज-मस्ती के मूड में रहना चाहेंगे. मित्रों और परिवार के सदस्यों का साथ मिल सकेगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आप नए पोशाक और वाहन भी खरीद सकेंगे. भागीदारी में लाभ प्राप्त कर सकेंगे. वैवाहिक जीवन में आनंद के पल बिता सकेंगे. प्रियजनों से मिलना होगा और आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है.

धनु (Sagittarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आर्थिक और व्यापारिक आयोजन के लिए आज का दिन शुभ है. कार्य सरलता से पूरे होंगे. परोपकार की भावना रहेगी. आपका दिन आमोद-प्रमोद में व्यतीत होगा. नौकरी व्यवसाय में उन्नति और मान-सम्मान प्राप्त होगा. गृहस्थजीवन में आनंद रहेगा. जीवनसाथी के साथ निकटता बढ़ेगी. आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे. आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आय और व्यय में बैलेंस बना रहेगा. इससे मन को संतुष्टि मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ है.



मकर (Capricorn)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आपका आज का दिन मिश्रित फलदायी साबित होगा. बौद्धिक कार्यों और व्यवसाय में नई विचारधारा अमल में लाएंगे. लेखन और साहित्य से संबंधित प्रवृत्तियों में आपकी सृजनात्मकता दिखाई देगी, फिर भी मन के किसी कोने में आपको अस्वस्थता का अनुभव होगा. परिणाम स्वरूप शारीरिक थकान और उदासी बनी रहेगी. इस कारण कार्यस्थल पर भी आपके काम करने की गति में कमी आएगी. उच्च पदाधिकारियों या प्रतिस्पर्धियों के साथ चर्चा में उतरना हितकर नहीं है. संतान को लेकर चिंता होगी.

कुंभ (Aquarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. अति आवश्यक काम को पूरा करने के लिए आज का दिन अच्छा है. कार्यस्थल पर पिछले कई दिनों से अधूरा पड़ा काम आज पूरा हो सकता है. आपकी रचनात्मक शक्तियों में वृद्धि होगी. वैचारिक दृढ़ता एवं मानसिक स्थिरता के कारण काम सफल होंगे. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा. किसी पर्यटन स्थल की सैर से मन प्रसन्न रहेगा. स्वजनों से निकटता बढ़ेगी. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के साथ निकटता बढ़ेगी. परिजनों का साथ मिलने से मन में खुशी रहेगी.

मीन (Pisces)

आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. आपका आज का दिन सुख-शांति से व्यतीत होगा. व्यापारियों को पार्टनरशिप से लाभ होने वाला है. नौकरी में अधीनस्थ आपको विशेष सहयोग देंगे. दांपत्य जीवन में निकटता का अनुभव होगा. मित्रों तथा स्वजनों के साथ मुलाकात होगी. प्रेमीजनों का प्रेम अधिक प्रगाढ़ होगा. सार्वजनिक जीवन में प्रगति मिलेगी. उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होगा. आज स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय अच्छा रहेगा. हालांकि दोपहर के बाद स्थितियों में परिवर्तन आएगा. इस दौरान आपको धैर्य के साथ काम करना होगा.

