विज्ञापन
विशेष लिंक

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 September 2025: आज मिथुन और वृश्चिक राशि पर किस्मत रहेगी मेहरबान, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 September 2025: आज सप्ताह के बुधवार के दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेगा. ऐसे में यह स्थिति मिथुन और वृश्चिक राशि के लिए शुभ रहेगी तो वहीं कर्क और कुंभ राशियों को रहना होगा सावधान. मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 10 सितंबर 2025, बुधवार का दिन कैसा बीतेगा, जानने के लिए पढ़ें आज का पूरा राशिफल.

Read Time: 7 mins
Share
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 September 2025: आज मिथुन और वृश्चिक राशि पर किस्मत रहेगी मेहरबान, पढ़ें अपना भी राशिफल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 September 2025:

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 September 2025: आज सप्ताह के बुधवार के दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेगा. जिसका असर तमाम राशियों पर देखने को मिलेगा. मीन का चंद्रमा जहां मिथुन और वृश्चिक राशि के लिए गुडलक लिए रहेगा तो वही कर्क और कुंभ राशियों को क्रोध से बचते हुए सावधानी के साथ काम करना होगा. मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 10 सितंबर 2025, बुधवार का दिन कैसा रहने वाला है , आइए इसे विस्तार से जानने के लिए पढ़ते हैं आज का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2025 बुधवार को मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. कम समय में अधिक लाभ पाने के विचार में आप फंस सकते हैं. नियम विरुद्ध काम में न पड़ने की सलाह आपको दी जाती है. स्थायी संपत्ति के काम भी टालना होंगे. मानसिक रूप से आपकी एकाग्रता में कमी रहेगी. शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में संभलकर रहें. धन संबंधी लेन-देन में ध्यान रखें. दुर्घटना की आशंका है, गाड़ी धीरे चलाएं. दोपहर के बाद स्थिति बदल सकती है. धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है. नए काम की शुरुआत आज ना ही करें.

वृषभ (Taurus)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2025 बुधवार को मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. घर एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आपको मिलेंगे. पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है. कोई नए दोस्त मिल सकते हैं. व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा. दोपहर के बाद रिश्तों में जरा संभलकर चलें. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. पूंजी निवेश में सावधानी बरतें. धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है. दस्तावेजी काम को लेकर आज ज्यादा उत्साह ना दिखाएं. कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है.

मिथुन (Gemini)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2025 बुधवार को मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन लाभदायी है. नौकरी में अधिकारी आपके काम से खुश रह सकते हैं. व्यापार में भी आय बढ़ने की आशा है. पिता और बड़ों के आशीर्वाद से लाभ होगा. दोपहर के बाद मित्रों से लाभ हो सकता है. किसी सामाजिक प्रसंग में उपस्थित रहना पड़ सकता है. आकस्मिक धन लाभ की संभावना है. प्रेम जीवन में आपको सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा है.

कर्क (Cancer)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2025 बुधवार को मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. अधिकारियों के साथ वाणी और व्यवहार में संभलकर चलें. शारीरिक रूप से अस्वस्थता और मानसिक चिंता बनी रहेगी. व्यापार में विघ्न आ सकता है. दोपहर के बाद व्यवसाय के क्षेत्र में आप के लिए परिस्थिति अनुकूल रहेगी. अधिकारी आप के काम से संतोष का अनुभव करेंगे. आर्थिक दृष्टि से भी लाभ रहेगा. दोपहर के बाद आपकी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है.

सिंह (Leo)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2025 बुधवार को मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज क्रोध और वाणी पर संयम बरतने की सलाह आपको दी जाती है. स्वास्थ्य के मामले में संभलकर चलना होगा. सरकार या नियम विरोधी कामों से दूर रहें. मानसिक रूप से व्यग्रता बनी रहेगी. परिजनों के साथ विवाद हो सकता है. आध्यात्मिक काम में रुचि लेने से मन शांत रह सकता है. अधिकारियों और विरोधियों के साथ वाद-विवाद में ना उतरें. नेगेटिव विचारों से दूर रहें.

कन्या (virgo)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2025 बुधवार को मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज का दिन सुख और शांतिपूर्वक गुजार सकेंगे. दैनिक कामों में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रह सकते हैं. मन को प्रसन्न रखने के लिए आप मनोरंजन का सहारा लेंगे. दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. दोपहर के बाद मन चिंताग्रस्त रहेगा. आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल रहेंगे. क्रोध पर संयम रखें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आज वाहन आदि का प्रयोग बहुत ध्यान से ही करें. अपने प्रिय की बातों को भी महत्व दें.

तुला (Libra)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2025 बुधवार को मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज आप व्यवसाय बढ़ाने का प्रयास करेंगे. रोजाना की आय बढ़ाने के आपके प्रयास सफल हो सकते हैं. व्यापार में धन लगाने की योजना पूरी कर पाएंगे. उचित कारणों पर धन खर्च होगा. विदेश से जुड़े कामों से लाभ होने की संभावना है. किसी बात को लेकर परिजनों से विवाद हो सकता है. आकस्मिक खर्च होगा. पार्टनरशिप के काम में आंतरिक मतभेद रहेंगे, फिर भी परिस्थिति अनुकूल रहेगी. मैरीड कपल के बीच रोमांस बना रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2025 बुधवार को मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. साहित्यिक गतिविधियों के लिए आज का दिन शुभ फलदायक है. आप कोई कहानी या कविता लिखने की योजना बना सकते हैं. आज किसी सामाजिक या राजनीतिक चर्चा में भाग ले सकते हैं. नौकरीपेशा लोग कुछ अच्छा काम कर पाएंगे. आपके यश में वृद्धि होगी. व्यापार में वातावरण अनुकूल रहेगा. आर्थिक लाभ प्राप्त होने से मन में उत्साह रहेगा. परिवार में आनंद का वातावरण बनेगा.

धनु (Sagittarius)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2025 बुधवार को मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आप हर मामलों में सावधान रहें. माता के स्वास्थ्य में हो रहा परिवर्तन आपके विचारों को नेगेटिव कर सकता है. इससे आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा. शुरुआत में धन की हानि होगी, परंतु दोपहर के बाद आपका मन सृजनात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित होगा और प्रसन्नता का अनुभव करेगा. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.

मकर (Capricorn)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2025 बुधवार को मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. जीवनसाथी से आपका व्यवहार अधिक प्रेमभरा होगा. मित्रों के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना पाएंगे. भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. दोपहर के बाद आकस्मिक दुर्घटना से आप चिंता में जा सकते हैं. माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. व्यापार में भागीदारी के काम में सावधानी रखें. मकान और स्थायी संपत्ति के मामलों में बहुत ध्यान रखें.

कुंभ (Aquarius)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2025 बुधवार को मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. अपने खर्च पर आपको संयम रखना होगा. क्रोध और वाणी पर नियंत्रण किसी विवाद से बचाएगा. नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं. दोपहर के बाद आपके विचारों में स्थिरता दिखाई देगी. किसी रचनात्मक गतिविधि की ओर आपका ध्यान रहेगा. परिवार में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा. व्यापार में ज्यादा लाभ के लालच में नहीं रहें. आप समय पर अपना काम पूरा कर पाने की पूरी कोशिश करेंगे. हालांकि नकारात्मकता से आपको दूर रहना होगा.

मीन (Pisces)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2025 बुधवार को मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज का आपका दिन शुभ फलदायी है. आज आप उत्साही बने रहेंगे. नए काम की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है. परिजनों के साथ समय आनंदपूर्वक गुजरेगा. धार्मिक कामों पर खर्च होगा. प्रवास या पर्यटन का योग है. दोपहर के बाद खुद पर संयम रखें, नहीं तो किसी के साथ वाद-विवाद या झगड़ा होने की आशंका बनी रहेगी. धन संबंधित लेन-देन में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. प्रेम प्रसंग में असंतुष्टि छायी रहेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Today Horoscope 2025, Horoscope Today In Hindi, Faith
Get App for Better Experience
Install Now