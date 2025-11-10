विज्ञापन
विशेष लिंक

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 November 2025: मिथुन को मिलेगा मनचाहा लाभ तो कुंभ को मिलेगी सभी कामों में सफलता, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 November 2025: आज सोमवार के दिन चंद्रमा मेष राशि में है, जिसके कारण आज मिथुन और कुंभ राशि का दिन गुडलक लिए रहने वाला है तो वही सिंह और धनु राशि के जातकों का दिन थोड़ा प्रतिकूल रहेगा. आज का दिन आपके करियर और कारोबार के लिए कैसा रहेगा, जानने के लिए पढ़ें 10 नवंबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.

Read Time: 8 mins
Share
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 November 2025: मिथुन को मिलेगा मनचाहा लाभ तो कुंभ को मिलेगी सभी कामों में सफलता, पढ़ें अपना भी राशिफल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 November 2025: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 10 नवंबर 2025 का पूरा राशिफल.
NDTV

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 November 2025: आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज चंद्रमा मिथुन राशि में है. जिसके कारण आज मिथुन और कुंभ राशि की बल्ले-बल्ले रहने वाली है. आज का पूरा दिन इन दोनों ही राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. आज इन्हें कामकाज में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि बात करें सिंह और धनु राशि के लिए तो आज इनमें क्रोध की अधिकता रह सकती है. ऐसे में इन्हें लोगों के साथ बात-व्यवहार में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी. आज करियर से लेकर कारोबार तक में आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहि? कैसा है आज आपका भाग्यफल, जानने के लिए आइए पढ़ते हैं 10 नवंबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. किसी नए काम की शुरुआत के लिए सुबह का समय अनुकूल रहेगा. आज सरकारी लाभ होने की संभावना है. व्यापार में लाभ होगा. नौकरी में अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. आय और व्यय में बैलेंस बना रहेगा. विचारों में शीघ्र ही परिवर्तन होगा. दोपहर के बाद मन किसी बात की उलझन में रह सकता है. इससे बहुत से काम आपके अधूरे रह जाएंगे. परिजनों के साथ शांति से शाम गुजार सकेंगे. प्रेम जीवन में आपको सकारात्मक अनुभव प्राप्त होंगे. अपने प्रिय के साथ समय गुजार सकेंगे.

वृषभ (Taurus)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी है. आज मित्रों तथा स्नेहीजनों के साथ हुई मुलाकात से मन खुश रहेगा. आप आज के दिन का अधिकांश भाग निवेश की योजना बनाने में लगे रहेंगे. हालांकि आपको निवेश पूरी तरह सोच-समझकर करना चाहिए. दोपहर के बाद वाणी पर नियंत्रण जरूरी रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है. व्यापार में भी आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा. भाई-बहनों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभदायी है. आज मित्रों एवं परिजनों के सहयोग से आपके कठिन काम आसानी से पूरे हो पाएंगे. उत्तम भोजन और वस्त्र की सुविधा भी आप को मिलेगी. मन में किसी प्रकार के भी नेगेटिव विचारों को रखेंगे, तो कोई काम नहीं बनेगा. नौकरीपेशा लोगों को काम बोझ समझकर करने की जगह आनंद से पूरा करना चाहिए. व्यापार में अनुकूल वातावरण से मन में खुश रहेगा. उत्साह तथा ताजगीभरा दिन है, इसे आनंद से गुजारें.

कर्क (Cancer)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज आपकी आय कम और व्यय अधिक होगा. आंखों में दर्द रह सकता है. मानसिक चिंता भी रहेगी. वाणी में संयम बनाए रखें. किसी बात को लेकर उलझन में रह सकते हैं. दोपहर के बाद आपकी समस्या सुलझने लगेगी. आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा. शारीरिक और मानसिक परिस्थिति में भी सुधार दिखेगा. परिवार के साथ हंसी-खुशी में दिन बीतेगा. मन से नेगेटिविटी को दूर रखें. कार्यालय का काम समय पर पूरा होने में दिक्कत महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है.

सिंह (Leo)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज आपके मन में क्रोध और आवेश की भावना रहेगी. लोगों के साथ संभलकर बातचीत करें. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है. मन में चिंता रहेगी. परिजनों के साथ वाद-विवाद हो सकता है, परंतु दोपहर के बाद आपका मन खुश रहेगा. कार्यस्थल पर आज काम की अधिकता हो सकती है. दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. खर्च पर अंकुश रखें. प्रेम जीवन में संतुष्टि के लिए आपको आज अपने साथी की भावना का भी आदर करना होगा.

कन्या (virgo)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आपका दिन अनुकूल रहेगा. परिजनों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे. दोस्तों और स्वजनों से उपहार मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के काम से अधिकारी खुश रहेंगे. दोपहर के बाद आपमें किसी बात का कन्फ्यूजन रहेगा. जल्दबाजी में कोई काम ना करें. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. आज किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है. मित्रों से लाभ होगा. आपके लिए समय लाभ का है, लेकिन ज्यादा लालच में ना आएं. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है.

तुला (Libra)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज सुबह आपका मन किसी बात को लेकर चिंता में रहेगा. शारीरिक रूप से शिथिलता और आलस्य बना रहेगा. नौकरी में अधिकारी आप से अप्रसन्न रहेंगे. आप समय पर अपना काम कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. संतान के साथ भी मतभेद हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद कार्यालय के वातावरण में सुधार होगा. उच्च अधिकारी की कृपादृष्टि आप को लाभ देगी. सहकर्मियों के सहयोग से आप काम पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. सामाजिक क्षेत्र में भी मान-सम्मान प्राप्त करने के प्रसंग बनेंगे. आरोग्य अच्छा रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आध्यात्मिकता और ईश्वर की प्रार्थना से अनिष्ट से बच सकेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थ रहेंगे. सभी के साथ आप अच्छा व्यवहार रखें. वाणी पर संयम रखने से परिस्थिति अनुकूल बनी रहेगी. व्यापार में कोई मुश्किल आ सकती है. व्यापार बढ़ाने के लिए आज किसी भी योजना पर काम नहीं करें. पार्टनरशिप के काम में आप ध्यान रखें. माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता होगी. जीवनसाथी के साथ मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें. मित्रों से आपको लाभ हो सकता है.

धनु (Sagittarius)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आपका दिन मिश्रित फलदायी है. सुबह के समय आप आनंद और मनोरंजन में डूबे रहेंगे. पारिवारिक वातावरण आनंदप्रद रहेगा. दोपहर बाद मन में कई तरह के नेगेटिव विचार आने से काम में मन नहीं लगेगा. इस दौरान अचानक आपके काम करने की कोई पुरानी चिंता फिर उभरकर सामने आएगी. किसी पर क्रोध आ सकता है. परिजनों के साथ अधिक वाद-विवाद न करें. आध्यात्मिकता आपको शांति प्रदान करेगी.

मकर (Capricorn)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज अपने प्रिय दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ घूमने-फिरने का मन करेगा. वाहन-सुख मिलेगा तथा मान-सम्मान भी मिलेगा. दोपहर के बाद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कुछ कमी आएगी. धन अधिक खर्च होगा. स्वभाव में क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी. ऑफिस में साथी कर्मचारियों या अधिकारी के साथ विवाद हो सकता है. नेगेटिव विचारों से आप दूर रहें. आज का दिन आप धैर्यपूर्वक निकालें. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा.

कुंभ (Aquarius)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी. इससे आपका यश बढ़ेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सामाजिकरूप से मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दोपहर के बाद आप मनोरंजन और शॉपिंग आदि में रुचि रखेंगे. दोस्तों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. परिजनों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. आपके लिए समय लाभ का है. कार्यस्थल पर आप अपना काम समय पर पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी.

मीन (Pisces)

Latest and Breaking News on NDTV

आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज का दिन अच्छी तरह से गुजरेगा. कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी. मित्रों से हुई मुलाकात आनंद देगी. दोस्तों या रिश्तेदारों से कोई उपहार मिल सकता है. घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. दोपहर के बाद आर्थिक लाभ की संभावना है. दोपहर बाद स्वभाव में क्रोध भी अधिक रह सकता है. मन तथा वाणी पर संयम बरतना आवश्यक है. विरोधियों के सामने सफलता मिलेगी. अधूरे काम पूरे हो सकेंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Today Horoscope 2025, Horoscope Today 2025, Faith
Get App for Better Experience
Install Now