Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 08 September 2025: मेष-धनु के लिए शुभ तो मकर-मीन को होंगी मुश्किलें, जानें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 08 September 2025: आज सोमवार को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा. जिसके कारण मेष, वृषभ और धनु जैसी राशियों का जहां गुडलक काम करेगा और उनके सभी कार्य अच्छे तरीके से संपन्न होंगे वहीं कर्क, मकर और कुंभ जैसी राशियों को घर और बाहर तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है. ऐसे में आज वाणी-व्यवहार समेत किन बातों का ध्यान रखकर ये राशियां अपने दिन को शुभ बना सकती हैं? मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आखिर कैसा रहेगा आज 08 सितंबर 2025, सोमवार का दिन, आइए इसे जानने के लिए पढ़ते हैं पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज भाग्य आपका साथ देगा. आय में वृद्धि हो सकती है. सामाजिक रूप से यश और कीर्ति मिलेगी. व्यापार में लाभ होगा. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. दोपहर के बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इस दौरान आपको नकारात्मक विचारों से भी बचना होगा. पूंजी निवेश से पहले आपको सोच- समझकर कदम उठाने की जरूरत है. परिजनों से किसी बात पर विवाद हो सकता है. वाहन चलाते समय बहुत ध्यान रखें. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ अपने काम से काम रखें.





वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज का दिन शुभ फलदायी है. व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी. आपके काम की उचित प्रशंसा होगी. कार्यस्थल पर भी मनचाहा काम मिलने से आपको खुशी मिलेगी. सामाजिक रूप से मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. काम भी सरलता से पूरे होंगे. आर्थिक लाभ होगा. मैरीड कपल के बीच रोमांस बरकरार रहेगा. नए कामों के आयोजन करने के लिए समय अच्छा है. सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से लाभ के योग हैं. किसी अच्छी जगह पर घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. विरोधियों और अधिकारियों के साथ आज किसी भी तरह से वाद-विवाद में ना पड़ें. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलने से निराशा हो सकती है. आनंद- प्रमोद से सम्बंधित वस्तुओं को खरीदने में अधिक धन खर्च हो सकता है. व्यापार के क्षेत्र में वातावरण अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आज स्वस्थ रह पाएंगे. फिर भी दोपहर के बाद शारीरिक और मानसिक स्थिति में अनुकूल परिवर्तन आ सकता है. धन प्राप्ति के लिए अच्छा योग है. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज नेगेटिव विचार आपको घेरे रखेंगे. वाणी पर संयम रखें, अन्यथा कार्यस्थल पर किसी से विवाद होने की आशंका बनी रहेगी. अधिकारी आपसे नाराज रहेंगे. विरोधियों के साथ वाद-विवाद में न पड़ने की सलाह आपको दी जाती है. परिवार में भी छोटी बात पर विवाद हो सकता है. दोपहर के बाद शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता आपको सताएगी. हालांकि इस दौरान विदेश से व्यापार करने वालों को अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं. संतान के विषय में चिंता रहेगी.



सिंह (Leo)

चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप प्रसन्न और आनंदित रहेंगे. मित्रों तथा संबंधियों के साथ घूमने- फिरने की योजना बनाएंगे और आनंददायी प्रवास भी कर पाएंगे. सामाजिक रूप से सम्मान प्राप्त होगा. व्यापार में बिजनेस पार्टनर के साथ सकारात्मक चर्चा होगी. नौकरीपेशा लोग अपना काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. दोपहर के बाद आप मानसिक रूप से शिथिलता का अनुभव करेंगे. क्रोध की भावना अधिक रहेगी. इस दौरान आपको किसी से विवाद से बचना चाहिए.



कन्या (virgo)

चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आपके स्वभाव में आज कुछ अधिक संवेदनशीलता रहेगी. काम की सफलता से मानसिक रूप से आप प्रफुल्लित रहेंगे. यश में भी वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोग भी अपना टारगेट पूरा कर पाने में समर्थ होंगे. महिलाओं को मायके से अच्छे समाचार मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ प्रेम संबंध मजबूत होंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी. आपके प्रत्येक काम में आज दृढ़ता और आत्मविश्वास छलकता दिखेगा. पर्यटन में आपकी रुचि रहेगी.

तुला (Libra)

चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. लेखनकार्य और साहित्यिक गतिविधियों के लिए आज का दिन शुभ फलदायक है. किसी विशेष चर्चा में भाग ले सकते हैं. नौकरीपेशा लोग अपने टैलेंट की बदौलत कुछ अच्छा काम कर पाएंगे. अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे. आपके यश और कीर्ति में वृद्धि होगी. व्यापार में वातावरण अनुकूल रहेगा. आप व्यापार को बढ़ाने की नई योजना पर काम कर सकते हैं. परिवार में आनंद का वातावरण बनेगा. स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही ना करें. इससे आगे आपको नुकसान हो सकता है. खर्च के साथ आय भी बनी रहेगी.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज किसी बात को लेकर जिद्दी ना बने रहें. अपने इमोशन पर नियंत्रण रखें. अपने प्रिय पात्र का साथ पाकर आप खुश रहेंगे. जीवनसाथी के साथ पुराना मतभेद दूर होगा. वित्तीय मामलों में लाभ की आशा रख सकते हैं. वस्त्र-आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधनों पर धन खर्च होगा. माता से लाभ होगा. दोपहर के बाद विचारों में शीघ्र परिवर्तन होगा. कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन टालना बेहतर होगा. पेट दर्द हो सकता है. बाहरी खाने-पीने से बचना होगा.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज मन की कोई चिंता दूर होने से आप काफी हलकापन महसूस करेंगे. परिजनों के साथ किसी खास पारिवारिक चर्चा में भाग ले सकते हैं. मित्रों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी और विरोधियों पर विजय मिलेगी. आज भाग्यवृद्धि का योग है. हालांकि दोपहर के बाद कुछ थका हुआ महसूस करेंगे. स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही से बचना होगा. महिलाएं सौंदर्य सामग्री खरीदने पर धन खर्च करेंगी. जमीन, मकान या वाहन आदि का सौदा संभलकर करें. कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज आप अधिक वाद-विवाद न करें, अन्यथा कार्यस्थल पर आपकी छवि धूमिल हो सकती है. धार्मिक काम और उपासना के पीछे धन खर्च हो सकता है. परिजनों के साथ किसी बात पर वाद-विवाद हो सकता है. दोपहर के बाद आपका मन प्रफुल्लता का अनुभव करेगा. शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे. भाग्य आपका साथ देगा. कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम हो, तो सावधानी रखें. प्रियजन के साथ मेल-मिलाप मन को आनंदित करेगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजार सकेंगे.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज आपका मन खुश रहेगा. आध्यात्मिकता से मन को शांत रखने की कोशिश करेंगे. नेगेटिव विचारों को मन से निकाल देने में ही आपकी भलाई है. वाणी पर संयम रखें. किसी अनावश्यक काम में धन खर्च हो सकता है. आज किसी तरह का निर्णय नहीं ले पाएंगे. विद्यार्थियों को विद्याप्राप्ति में दिक्कत आ सकती है. हालांकि योग और ध्यान से मन को एकाग्र कर पाने की स्थिति में रहेंगे. आज एक समय पर एक ही काम करें. इससे आपको काम का अतिरिक्त भार नहीं लगेगा.

मीन (Pisces)

चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज किसी के साथ भी धन संबंधी कोई व्यवहार ना करें. दिन की शुरुआत में मन को एकाग्र रखने में दिक्कत आएगी. आज खर्च पर संयम रखें. स्वजनों से विवाद हो सकता है, इससे आपका मन उदास रहेगा. कार्यस्थल पर भी ज्यादा काम रहने से आपको परेशानी आ सकती है. दोपहर के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा. कोई बड़ी चिंता दूर हो सकेगी. मित्रों से उपहार मिल सकता है. आध्यात्मिक मामलों में रुचि बढ़ेगी. इस दौरान जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई पुराना मतभेद दूर हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)