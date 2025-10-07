विज्ञापन
विशेष लिंक

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 07 October 2025: आज कन्या का बढ़ेगा यश तो तुला की होगी तरक्की, पढ़ें अपना भी पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 07 October 2025: आज मंगलवार के दिन चंद्रमा मीन राशि में है, जिसके कारण आज कन्या और तुला राशि के लिए मान-सम्मान के साथ धन लाभ हो सकता है तो वहीं मेष और सिंह जैसी राशियों के लिए स्थितियां प्रतिकूल रह सकती हैं. आज कैसा बीतेगा आपका दिन, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 07 अक्टूबर 2025, मंगलवार का पूरा राशिफल.

Read Time: 7 mins
Share
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 07 October 2025: आज कन्या का बढ़ेगा यश तो तुला की होगी तरक्की, पढ़ें अपना भी पूरा राशिफल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 07 October 2025: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 07 अक्टूबर 2025 का राशिफल.
NDTV

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 06 October 2025: Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 06 October 2025: आज मंगलवार के दिन चंद्रमा मीन राशि में है, जिसके कारण आज वृषभ, कन्या और तुला राशि के लिए दिन गुडलक लिए रहेगा. आज उन्हें मान-सम्मान और यश की प्राप्ति तथा धन लाभ होगा तो वहीं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों का दिन मध्यम फलदायी रहने वाला है. आज उन्हें कामकाज में दिक्कतें आ सकती है. आज किन राशियों को अपने काम सावधानी के साथ करने की जरूरत रहेगी और किनके काम आसानी से बनेंगे जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 07 अक्टूबर 2025, मंगलवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज आपको सावधानीपूर्वक दिन व्यतीत करना चाहिए. सर्दी- बुखार होने से आपकी तबीयत खराब होने की आशंका है. इस दौरान आपको बाहर जाने से बचना चाहिए. प्रेम जीवन में अपने प्रिय से दूर जाना पड़ सकता है. किसी का भला करने में स्वयं का नुकसान कर सकते हैं, अतः सावधान रहें. कार्यस्थल पर मन में किसी बात का डर लगा रहेगा. आप गलत जगह पैसे का निवेश न करें, विशेषज्ञ की सलाह से काम करें. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे.

वृषभ (Taurus)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आपके व्यापार में वृद्धि होगी, साथ ही व्यापार के सम्बंध में सौदे लाभदायक सिद्ध होंगे. आपकी आय के सोर्स बढ़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया काम मिल सकता है. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. मित्रों और बुजुर्गों से लाभ होगा. उनके साथ आनंद के पल गुजार सकेंगे. वैवाहिक जीवन में खुशी तथा संतोष प्राप्त कर सकेंगे. घर से बाहर कहीं जाना हो, तो बहुत ध्यान रखें. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. संतान से भी अच्छे समाचार मिलेंगे. स्वास्थ्य लाभ मिलेगा.

मिथुन (Gemini)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आज का दिन शुभ तथा अनुकूलता से भरा होगा. ऑफिस में साथी कर्मचारियों तथा अधिकारी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. सामाजिक दृष्टि से आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. पदोन्नति के योग हैं. परिजनों से उपहार मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके प्रेम संबंध और मजबूत होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सांसारिक जीवन आनंदमय रहेगा. आज किसी नए काम की योजना बना सकेंगे. निवेश सोच-समझकर ही करें.

कर्क (Cancer)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. आज आपके लिए काफी आरामदायक दिन है. हर काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे. नौकरी में उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे. पदोन्नति होने के योग हैं. अधिकारियों से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी. परिजनों से किसी बात पर विचार-विमर्श होगा. घर की सुंदरता बढ़ाने में भी आप नए काम करेंगे. दफ्तर के काम आसानी से पूरे हो सकेंगे. माता से संबंध अच्छे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. सरकार से भी लाभ होगा.

सिंह (Leo)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आपका दिन मध्यम फलदायी है. निर्धारित काम पर ही ध्यान दें. धार्मिक एवं मांगलिक कामों में आज का दिन गुजरेगा. धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है. आज आप थोड़े गुस्से में रहेंगे. जिस वजह से मानसिक अशांति रहेगी. संतान से भी चिंतित रहेंगे. उनकी पढ़ाई या स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. व्यवसाय में बाधा आ सकती है. विदेश में रहने वाले स्वजनों से समाचार मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ भी आज पुराना मतभेद फिर सामने आ सकता है.

कन्या (virgo)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज का दिन आपके लिए शुभ है. किसी काम में आपको यश मिलेगा. व्यापार के क्षेत्र में भागीदार के साथ संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. वस्त्र, आभूषणों की खरीदी से मन आनंदित रहेगा. मित्रों के साथ प्रवास का आनंद ले सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है. कार्यस्थल पर कोई रुचिकर काम आपको मिल सकता है. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन सकरात्मक है. आज किसी को मन की बात भी कह सकते हैं.

तुला (Libra)

Latest and Breaking News on NDTV