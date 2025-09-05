विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 05 September 2025: मेष, मकर और मीन के लिए लाभप्रद तो आपके लिए कैसा रहेगा शुक्रवार?

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 05 September 2025: आज शुक्रवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में है, जिसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर देखने को मिलेगा. चंद्रमा के प्रभाव के कारण आज मेष, मकर और मीन के दिन शुभ तो वहीं मिथुन, सिंह और कन्या जैसी राशियों के लिए प्रतिकूल रहने वाला है. पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज 05 सितंबर 2025, शुक्रवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 05 September 2025: आज शुक्रवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा. आज मेष और मकर राशियों के लिए जहां पूरे दिन शुभता और लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी तो वहीं मिथुन और सिंह जैसी राशियों को कामकाज में मुश्किलें आ सकती हैं. आज आप किन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने दिन को शुभ बना सकते है? आज का दिन करियर-कारोबार, परिवार और प्यार आदि के लिए कैसा रहेगा? जानने के लिए आइए पढ़ते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज 05 सितंबर 2025, शुक्रवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

05 सितंबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज आप घर की समस्याओं पर अधिक ध्यान देंगे. परिजनों के साथ बैठकर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे. घर के इंटीरियर पर आप धन खर्च कर सकते हैं. आज आपको अपने काम में संतोष का अनुभव होगा. मित्रों से आपको सम्मान मिल सकता है. माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. हर काम उत्साह से पूरा करेंगे. घर में किसी मेहमान के आने से खुशी मिलेगी. आज आप कार्यस्थल पर अपने काम को जल्दी पूरा करने की स्थिति में रहेंगे. हालांकि जल्दबाजी से आपको बचना होगा.

वृषभ (Taurus)

05 सितंबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. विदेश में रहने वाले स्वजन या मित्रों का समाचार मिलने से आपका मन प्रसन्नता का अनुभव करेगा. विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए अनुकूल संयोग बनेंगे. लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर आएगा. ऑफिस या व्यावसायिक स्थल पर कार्य भार बढ़ेगा. इस कारण आपको थकान भी रह सकती है. व्यापार में लाभ होने की संभावना है. स्वास्थ्य सामान्य रूप से मध्यम रहेगा. विद्यार्थियों को निश्चित असाइमेंट्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करना होगी.

मिथुन (Gemini)

05 सितंबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. किसी भी प्रकार के अनिष्ट से बचने के लिए आज क्रोध की भावनाओं को नियंत्रण में रखने की जरूरत है. नई दवाई या चिकित्सा शुरू करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. खर्च बढ़ जाने से आर्थिक तंगी का अनुभव होगा. परिजनों और सहकर्मियों से मनमुटाव होगा. आप मानसिक बेचैनी का अनुभव करेंगे. स्वास्थ्य खराब होगा. ईश्वर की प्रार्थना तथा मंत्र जाप करने से राहत महसूस होगी.

कर्क (Cancer)

05 सितंबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. संवेदनशीलता और प्रेम की भावनाओं से हरा-भरा मन आज नए लोगों की ओर अधिक आकर्षित होगा. वैभवी मौज-शौक की वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण तथा वाहन आदि की खरीदारी होगी. उत्तम दांपत्यजीवन का साथ मिलेगा. व्यापारियों को विदेश में लाभ होगा. भागीदारी लाभदायक साबित होगी. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया टारगेट मिल सकता है.

सिंह (Leo)

05 सितंबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. संदेह के बादल घिरे होने से कहीं मन नहीं लगेगा. हालांकि घर में शांति का वातावरण होगा. दैनिक कामों में थोड़ा अवरोध आएगा. साधारण कामों के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी. अधिकारियों के साथ वाद- विवाद में न पड़ें. परिवार को समय दें. व्यापार को बढ़ाने की कोई नीति आज काम नहीं करेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है.

कन्या (virgo)

05 सितंबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज आपको किसी न किसी कारणवश मन में चिंता रहेगी. विशेष रूप से संतान और स्वास्थ्य के बारे में आप अधिक चिंतित होंगे. पेट संबंधी बीमारियों की शिकायत रहेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाई आएगी. सही समय पर काम पूरा नहीं हो पाएगा. आकस्मिक धन खर्च हो सकता है. शेयर बाजार की गतिविधियों से अभी दूर रहें. प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी. प्रेम जीवन में सकारात्मकता के लिए अपने प्रिय को भी समय दें.

तुला (Libra)

05 सितंबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आप अत्यधिक इमोशनल रहेंगे. इस कारण मानसिक अस्वस्थता का अनुभव होगा. माता के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें. यात्रा के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है. पारिवारिक और जमीन-जायदाद से संबंधित चर्चाओं में सावधानी रखने की आवश्यकता है. आज कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. व्यापार के लिए भी सामान्य दिन है.

वृश्चिक (Scorpio)

05 सितंबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आपका आज का दिन आनंद और खुशी के पलों में व्यतीत होगा. आप नया कार्य शुरू कर सकेंगे. सहोदरों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे. भाग्य में वृद्धि हो सकती है. मित्रों और स्वजनों से मुलाकात होगी. विरोधी अपनी चाल में सफल नहीं हो पाएंगे और आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों के अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे.

धनु (Sagittarius)

05 सितंबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. परिजनों के साथ होने वाली गलतफहमी से बचें. व्यर्थ में धन खर्च होगा. चिंता और दुविधा के कारण महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकेंगे. काम में निर्धारित सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे. दूर के स्थानों पर रहने वाले रिश्तेदारों से अच्छी बातचीत होगी. व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अभी कोई कदम नहीं उठाएंगे. परिजनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे. हालांकि दोपहर के बाद स्थिति में बदलाव होगा.

मकर (Capricorn)

05 सितंबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. ईश्वर के नाम के स्मरण से आपके दिन का आरंभ होगा. धार्मिक कार्य और पूजा पाठ होंगे. गृहस्थ जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा. आपके सभी काम सरलता से पूरे होंगे. मित्रों, सगे संबंधियों से अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे. नौकरी और व्यवसाय में भी अनुकूल परिस्थिति रहेगी. दांपत्यजीवन में आनंद का अनुभव होगा. दुर्घटना होने का भय रहेगा, इसलिए वाहन आदि का उपयोग ध्यान से करें.

कुंभ (Aquarius)

05 सितंबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता बनी रहेगी. इस कारण किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा. कार्यस्थल पर भी आज काम अधूरा पड़ा रह सकता है. परिजनों के साथ कलह होने की संभावना है. धन के लेन-देन या पूंजी निवेश करते समय ध्यान रखें. अदालती काम संभलकर करें. खर्च की अधिकता रहेगी. अपना नुकसान उठाकर भी दूसरों की मदद करेंगे. वाणी और क्रोध पर संयम बरतें. दुर्घटना होने का भय लगा रहेगा.

मीन (Pisces)

05 सितंबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज आकस्मिक धन लाभ की संभावना अधिक है. संतान के विषय में शुभ समाचार प्राप्त होंगे. बचपन के मित्रों से मुलाकात हो सकती है. नए मित्रों से भी संपर्क होगा, इसका आपको भविष्य में लाभ होगा. सामाजिक कार्यक्रम के लिए कहीं बाहर जाने का अवसर प्राप्त होगा. व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक लाभ होगा. किसी रमणीय स्थल पर पर्यटन की योजना बनेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

