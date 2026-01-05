विज्ञापन
Locker Vastu Tips: घर के भीतर आखिर कहां होनी चाहिए तिजोरी या कैश बॉक्स? जानें सही वास्तु नियम

Tijori ka vastu niyam: जीवन में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका धन का भंडार हमेशा भरा रहे. अपने इसी धन को हिफाजत से रखने के लिए लोग घर में तिजोरी या फिर कहें कैशबॉक्स बनवाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किस दिशा में बनी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी और किस दिशा में खूब मेहनत करने के बाद भी खाली रहती है. 

Locker Vastu Tips: घर के भीतर आखिर कहां होनी चाहिए तिजोरी या कैश बॉक्स? जानें सही वास्तु नियम
Vastu tips for locker: तिजोरी का वास्तु नियम 
Tijori Ko Kis Disha Mein Rakhen: पंचतत्वों पर आधारित वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि चीजें घर सही दिशा में सही आकार और सही तरीके से रखी या फिर बनी हों तो सुख-समृद्धि बनी रहती है, वहीं वास्तु नियमों के विपरीत चीजों के चलते व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. यदि बात करें धन की हिफाजत से रखने वाली तिजोरी या फिर कहें लाकर की तो इसके लिए वास्तु में कई जरूरी नियम बताए गये हैं. आइए जानते हैं कि घर के किस दिशा में रखी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी और किस दिशा में रखी तिजोरी खाली रहती है. 

तिजोरी का वास्तु नियम | (Locker Vastu Rules) 

  • वास्तु शास्त्र में उत्तर  दिशा को कुबेर की दिशा माना गया है. ऐसे में हमेशा घर की उत्तर दिशा में धन स्थान बनाना चाहिए क्योंकि इस दिशा में बनी तिजोरी या लाकर हमेशा पैसों से भरा रहता है. 
  • ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप उत्तर दिशा में अपना धन स्थान न बना पाएं तो इसकी जगह पूर्व या ईशान दिशा में बनाना चाहिए. 
  • वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में तिजोरी या फिर लॉकर ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर उसका दरवाज उत्तर दिशा की ओर खुले. वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी से जुड़े इस नियम को फालो करने पर धन का प्रवाह हमेशा बना रहता है और व्यक्ति को पैसे की कभी भी कमी नहीं होती है. 

  • वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस ​कमरे में धन स्थान बनाना हो वहां पर आने-जाने के लिए सिर्फ एक दरवाजा होना चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार अधिक दरवाजे और खिड़की वाला धन स्थान अच्छा नहीं माना जाता है. 
  • वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भूलकर भी धन स्थान या फिर कहें तिजोरी को दक्षिण दिशा में नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह यम की दिशा होती है और इस दिशा में बना धन स्थान अक्सर आर्थिक दिक्कतों का कारण बनता है. 
  • वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी को कभी गहरे रंग से कलर नहीं करवाना चाहिए. वास्तु के अनुसार तिजोरी के लिए सुनहरा रंग अत्यधिक शुभ माना गया है. इसकी जगह आप चाहें तो आप पीले या सफेद रंग से भी कलर करवा सकते हैं. 
  • वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी में कभी भूलकर भी फाइलें, पुराने बिल या अन्य सामान नहीं रखना चाहिए. वास्तु शास्त्र में इसे बड़ा दोष माना गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार धन के साथ इन चीजों का बोझ वहां नहीं बढ़ाना चाहिए. 
  • वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी या लॉकर के आस-पास या फिर उसके भीतर कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए. वास्तु के अनुसार धन की देवी को प्रसन्न रखने के लिए कभी भी तिजोरी को गंदे हाथों या अपवित्र अवस्था में नहीं छूना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

