Vastu tips : आपकी ये खराब आदतें ले जाती हैं आपको कंगाली की तरफ, अब से लीजिए सुधार

बंद घड़ी और पुराना कैलेंडर घर में नहीं टांगना चाहिए. ये सारी चीजें नकारात्मकता फैलाती हैं.

खास बातें बेडरूम में जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए. पति-पत्नी के बीच झगड़े होते हैं.

अगर घर में बंद घड़ी पड़ी हुई है तो उसे हटा दीजिए.

मुख्य द्वार पर कभी भी कूड़ा या कूड़ेदान को नहीं रखना चाहिए.

Vastu shastra : क्या आपको भी लगता है कि आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसके हिसाब से फल नहीं मिलता है. तो इसका मतलब अनजाने में आपसे कुछ ऐसी गलतियां (lifestyle mistakes) हो रही हैं जिसके कारण बनता काम बिगड़ रहा है. ऐसे में आपको यहां कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं जिसको ध्यान देने (how to get rid of home negativity) की जरूरत है ताकि आपके जीवन में आने वाली बाधाएं (vastu tips in hindi) दूर हो जाएं.