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Taurus Aaj Ka Rashifal: पुराने संपर्क खोल सकते हैं नए रास्ते, निवेश में जल्दबाजी से बचना होगा

Taurus Horoscope Today 28 September 2028, Vrishabh Rashifal: आज किसी मित्र या परिचित के साथ भविष्य की योजना पर बातचीत हो सकती है. यदि किसी भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उसके संबंध में सूचना मिलने की संभावना है.

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Taurus Aaj Ka Rashifal: पुराने संपर्क खोल सकते हैं नए रास्ते, निवेश में जल्दबाजी से बचना होगा
Taurus Aaj Ka Rashifal 28 September 2028 | Vrishabh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Taurus Horoscope Today 28 September 2028, Vrishabh Rashi ka Rashifal: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन लाभ और व्यय के बीच संतुलन बनाने की परीक्षा ले सकता है. सुबह 10:16 बजे तक चंद्रमा आपके लाभ भाव यानी ग्यारहवें भाव में रहेंगे. इसके बाद वे बारहवें भाव में चले जाएंगे. इसका अर्थ है कि सुबह उपलब्धियों, संपर्कों और प्राप्तियों पर ध्यान रहेगा, जबकि दोपहर बाद खर्च, विश्राम और निजी योजनाएं अधिक महत्व ले सकती हैं. 

सुबह किसी परिचित, पुराने ग्राहक या सहयोगी से उपयोगी बातचीत हो सकती है. कोई ऐसा संपर्क सक्रिय हो सकता है जिससे आगे चलकर आर्थिक या व्यावसायिक फायदा मिले. यदि किसी भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उसके संबंध में सूचना मिलने की संभावना है. हालांकि अनुमानित रकम को हाथ में आई हुई राशि मानकर पहले से खर्च की योजना न बनाएं. 

व्यापार में सुबह का समय संपर्क बढ़ाने के लिए बेहतर रहेगा. पुराने ग्राहकों को दोबारा जोड़ने, प्रस्ताव भेजने या किसी योजना पर चर्चा करने से लाभ मिल सकता है. दोपहर के बाद बड़ी खरीदारी या व्यापार विस्तार से जुड़े फैसले को थोड़ा रोककर देखना बेहतर होगा. किसी योजना में पैसा लगाने से पहले यह जांच लें कि उसका वास्तविक लाभ कब और कितना मिल सकता है. 

नौकरी करने वालों को सुबह टीम या वरिष्ठों से सहयोग मिल सकता है. किसी सामूहिक काम में आपकी भूमिका स्पष्ट हो सकती है. लेकिन दोपहर के बाद काम का दबाव बढ़ने पर ध्यान भटक सकता है. यदि एक साथ कई जिम्मेदारियां सामने आएं तो प्राथमिकता तय करें. दूसरों का काम अपने ऊपर लेने की आदत आज आपको अतिरिक्त थकान दे सकती है. 

आज किसी मित्र या परिचित के साथ भविष्य की योजना पर बातचीत हो सकती है. हर सुझाव को तुरंत अपनाने के बजाय उसके व्यावहारिक पक्ष पर विचार करें. आपकी गति अलग हो सकती है और उसी के अनुसार योजना बनाना बेहतर रहेगा.

उपाय: सुबह किसी मंदिर में सफेद पुष्प अर्पित करके कुछ मिनट शांत बैठें.
शुभ रंग: हल्का गुलाबी
 

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