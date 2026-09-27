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Taurus Aaj Ka Rashifal: आमदनी बढ़ने की उम्मीद के साथ खर्च भी बढ़ सकता है, पैसों के लेन-देन में सावधानी जरूरी

Taurus Horoscope Today 27 September 2027, Vrishabh Rashifal: आज आपकी प्रतिष्ठा आपके काम के साथ-साथ व्यवहार से भी प्रभावित होगी. . यदि धन किसी योजना में लगाना चाहते हैं तो केवल आकर्षक रिटर्न देखकर फैसला न करें.

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Taurus Aaj Ka Rashifal: आमदनी बढ़ने की उम्मीद के साथ खर्च भी बढ़ सकता है, पैसों के लेन-देन में सावधानी जरूरी
Taurus Aaj Ka Rashifal 27 September 2027 | Vrishabh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Taurus Horoscope Today 27 September 2027, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज दिन का स्वरूप ऐसा रह सकता है जिसमें किसी व्यक्ति से हुई बातचीत आगे चलकर आपके लिए उपयोगी साबित हो. लंबे समय से रुका हुआ संपर्क फिर से काम आ सकता है या किसी परिचित के माध्यम से ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसे आप अपने काम में इस्तेमाल कर सकें. हालांकि हर प्रस्ताव को लाभदायक मान लेना उचित नहीं होगा. 

आर्थिक दृष्टि से दिन उम्मीद जगाने वाला है, लेकिन प्राप्ति और वास्तविक बचत के बीच अंतर समझना जरूरी रहेगा. किसी पुराने भुगतान के मिलने की संभावना बन सकती है अथवा अतिरिक्त आमदनी का विचार सामने आ सकता है. यदि धन किसी योजना में लगाना चाहते हैं तो केवल आकर्षक रिटर्न देखकर फैसला न करें. कागजी शर्तें और जोखिम दोनों देखना जरूरी है. लाभ की संभावना के साथ खर्च बढ़ने की प्रवृत्ति भी बनी रह सकती है. 

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नेटवर्किंग उपयोगी रह सकती है. ग्राहक, मित्र या पुराने सहयोगी के साथ हुई बातचीत किसी नए अवसर का रास्ता खोल सकती है. फिर भी आज हर बात को तुरंत व्यापारिक समझौते में बदलने की कोशिश न करें. पहले सामने वाले की आवश्यकता समझें, फिर अपनी शर्त रखें. टीम में आपकी किसी क्षमता को महत्व दिया जा सकता है, लेकिन दूसरों के काम का श्रेय लेने या किसी सहकर्मी की कमी को सार्वजनिक रूप से उजागर करने से बचें. 

आज आपकी प्रतिष्ठा आपके काम के साथ-साथ व्यवहार से भी प्रभावित होगी. किसी सामाजिक योजना में शामिल होने का अवसर मिलेगा, लेकिन अपनी ऊर्जा और समय की सीमा को ध्यान में रखें. हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं. किसी मित्र के साथ आर्थिक लेन-देन करने से पहले रिश्ते और पैसे को अलग-अलग रखना समझदारी होगी.

उपाय: घर में पढ़ने या काम करने की जगह पर एक छोटी सुगंधित धूप जलाकर कुछ मिनट शांत वातावरण बनाएं.
शुभ रंग: हल्का पीला

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