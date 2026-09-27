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Libra Aaj Ka Rashifal: छोटी गलती बन सकती है परेशानी का कारण, समय रहते सुधारने से मामला संभल सकता है

Libra Horoscope Today 27 September 2027, Tula Rashifal: आर्थिक मामलों में कर्ज या नियमित भुगतान को लेकर योजना बनाना उपयोगी रहेगा. आपकी शांत प्रतिक्रिया सामने वाले के आक्रामक रवैये को भी कमजोर कर सकती है.

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Libra Aaj Ka Rashifal: छोटी गलती बन सकती है परेशानी का कारण, समय रहते सुधारने से मामला संभल सकता है
Libra Aaj Ka Rashifal 27 September 2027 | Tula Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Libra Horoscope Today 27 September 2027, Tula Rashi ka Rashifal: आज परिस्थितियां आपको आराम से अधिक अनुशासन अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी. जितना स्पष्ट आपका काम करने का तरीका रहेगा, उतनी ही आसानी से दबाव संभाल पाएंगे. कार्यक्षेत्र में किसी लंबित मामले को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. किसी सहकर्मी से मतभेद हो तो उसे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं. आपके लिए सही रणनीति यह रहेगी कि बहस के बजाय काम के परिणाम पर ध्यान दिया जाए. 

नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन यही स्थिति आपकी क्षमता दिखाने का अवसर भी देगी. समय पर काम पूरा करने वाले लोगों का भरोसा बढ़ेगा. 

व्यापारियों को ग्राहकों की शिकायत या पुराने लेन-देन से जुड़ा कोई मामला सुलझाना पड़ सकता है. छोटी गलती को छिपाने के बजाय तुरंत सुधारना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. उधारी बढ़ाने से पहले भुगतान की क्षमता का आकलन करें. यदि किसी कर्मचारी या सहयोगी की जिम्मेदारी तय करनी है तो स्पष्ट निर्देश दें, ताकि बाद में एक ही काम को दोबारा न करना पड़े. 

आर्थिक मामलों में कर्ज या नियमित भुगतान को लेकर योजना बनाना उपयोगी रहेगा. 

स्वास्थ्य में दिनचर्या का सीधा प्रभाव दिखाई दे सकता है. भोजन का समय बिगड़ने, लगातार बैठे रहने या पर्याप्त पानी न पीने से परेशानी महसूस हो सकती है. शरीर को जरूरत से ज्यादा थकाने के बजाय काम और विश्राम के बीच अंतर रखें. छोटी असुविधा को नजरअंदाज करके काम जारी रखना उचित नहीं होगा. आज किसी विवाद में आपकी जीत संभव है, लेकिन हर बहस जीतना जरूरी नहीं. 

पड़ोसी, सहकर्मी या परिचित के साथ किसी मुद्दे पर विचार अलग हों तो भाषा पर नियंत्रण रखें. आपकी शांत प्रतिक्रिया सामने वाले के आक्रामक रवैये को भी कमजोर कर सकती है.

उपाय: दूध में भिगोकर सुबह एक मुट्ठी जौ पक्षियों को खिलाएं.
शुभ रंग: आसमानी
 

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