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Sagittarius Aaj Ka Rashifal: परिवार की बातों से बढ़ सकती है भावनात्मक हलचल, धैर्य से संभालेंगे तो टलेगा विवाद

Sagittarius Horoscope Today 27 September 2027, Dhanu Rashifal: व्यवसाय में कार्यालय या कार्यस्थल से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है. यदि खरीद-बिक्री का निर्णय लेना है तो केवल मौखिक आश्वासन पर भरोसा न करें. 

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal: परिवार की बातों से बढ़ सकती है भावनात्मक हलचल, धैर्य से संभालेंगे तो टलेगा विवाद
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 27 September 2027 | Dhanu Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Horoscope Today 27 September 2027, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज आपका मन जल्दी प्रभावित हो सकता है. किसी करीबी की कही हुई बात अपेक्षा से अधिक चुभ सकती है, भले ही उसका उद्देश्य आपको परेशान करना न हो. इसलिए भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थिति को दोबारा समझें. पुरानी नाराजगी को वर्तमान बातचीत में शामिल करने से बचना जरूरी होगा. 

घर में शांति बनाए रखने के लिए हर मुद्दे पर अपनी राय साबित करना आवश्यक नहीं है. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में कोई पुरानी जानकारी फिर सामने आ सकती है. मकान, जमीन, किराये या दस्तावेज से संबंधित काम हो तो कागजात ध्यानपूर्वक जांचें. यदि खरीद-बिक्री का निर्णय लेना है तो केवल मौखिक आश्वासन पर भरोसा न करें. 

संपत्ति की वास्तविक स्थिति और कानूनी दस्तावेजों की पुष्टि के बाद ही आगे बढ़ना सुरक्षित रहेगा. कामकाज में आपका मन बार-बार निजी मामलों की ओर जा सकता है, जिससे एकाग्रता प्रभावित होगी. ऑफिस में जरूरी काम पहले पूरा करें और निजी चिंताओं को कार्यस्थल पर हावी न होने दें. घर से काम करने वालों के लिए भी एक निश्चित समय-सारिणी बनाना उपयोगी रहेगा. 

व्यवसाय में कार्यालय या कार्यस्थल से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट में थोड़ी अतिरिक्त गुंजाइश रखें. परिवार में किसी सदस्य की सुविधा को लेकर निर्णय लेना पड़ सकता है. 

आपकी नीयत अच्छी होगी, लेकिन सामने वाला आपकी मदद को अपनी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप समझ सकता है. इसलिए सलाह देने से पहले उसकी आवश्यकता पूछना बेहतर होगा.

उपाय: किसी वृद्ध व्यक्ति को बैठने के लिए उपयोगी वस्तु, जैसे आसन या चादर, अपनी श्रद्धानुसार भेंट करें.
शुभ रंग: मोती जैसा सफेद
 

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