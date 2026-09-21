विज्ञापन
विशेष लिंक

Libra Tarot Card Rashifal: काम और परिवार के बीच बनेगा संतुलन, महिलाओं के लिए अनुकूल बदलाव के संकेत

Libra Tarot Card Horoscope 21 September: Ten of cups की ऊर्जा परिवार के महत्व को समझने का प्रयास, करीबी लोगों, परिजनों और मित्रों के साथ समय व्यतीत करने की आवश्यकता और व्यावसायिक क्षेत्र में अंदरुनी गतिविधियों पर नजर बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Libra Tarot Card Rashifal: काम और परिवार के बीच बनेगा संतुलन, महिलाओं के लिए अनुकूल बदलाव के संकेत
Libra Aaj Ka Rashifal 21 September 2026 | Kanya Tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Libra Tarot Card Horoscope 21 September 2026 Tula Tarot Card Rashifal: घर को सजाने संवारने के लिए नई चीजों की खरीदारी कर सकते हैं. अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण करीबी  रिश्तो को नजरअंदाज करते आए है. कुछ समय कार्य से अवकाश लेकर परिवार के साथ घूमने या मनोरंजन की योजना बनाएं.जीवन में परिवार का महत्व समझे. रिश्तों को खराब होने से बचने के लिए समय निकालें. बच्चों के साथ उनकी छोटी-छोटी गतिविधियों में भाग ले. 

व्यवसायिक/ Professional

व्यवसाय में अपने आसपास की गतिविधियों के साथ अंदरूनी गतिविधियों पर भी नजर बनाए रखें. बाहरी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण मामलों में शामिल न होने दे. गुस्से की जगह शांति से समाधान निकालने का प्रयास करें.अपनी फाइलों और रिकॉर्ड्स को लेकर सजग रहे.कार्य क्षेत्र में कुछ आवश्यक बदलाव कर महिलाओं के लिए सुविधा बढ़ा सकते हैं.ऐसे लोगों की मदद अवश्य करें, जो हमेशा आपके साथ खड़े रहे हो. किसी से मदद लेने में संकोच न करें.

स्वास्थ्य/Health

तेज गति से वाहन चलाते समय सावधान रहे. अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाही ना करें.

आर्थिक स्थिति/Finance

प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए अपनी जमापूंजी को बचाकर रखें.ऑनलाइन खरीदारी में डिस्काउंट के लालच में ज्यादा खरीदारी ना करें.

रिश्ते/Relationship

परिवार के साथ समय बिताएं.इससे रिश्तो में समझ और मधुरता बढ़ेगी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Tula Rashifal, Libra Tarot Card Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com