Capricorn Tarot Card Rashifal: काम की बारीकियों पर दें पूरा ध्यान, लापरवाही पड़ सकती है भारी

Capricorn Tarot Card Horoscope 21 September 2026 Makar Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मामलों से संबंधित निर्णय में अनुपस्थित ना रहे. अपनी मौजूदगी जरूर रखें.किसी करीबी रिश्तेदार के साथ परिवार की महिला से गलत व्यवहार करने के कारण अनबन हो सकती है.गुस्से और नाराजगी पर नियंत्रण रख,शांति से बात को सुलझाने का प्रयास करें. किसी कार्य की विफलता के कारण मन में भटकाव आ सकता है.इस समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भागीदारी से मन में शांति और सुकून बढ़ेगा.

व्यावसायिक/ Professional

व्यवसाय में कर्मचारियों के लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है. सामान की गुणवत्ता पर सवाल उठ सकते हैं.इस समय अपनी मौजूदगी कार्य स्थल पर बनाए रखें.सभी कार्यों को लेकर निगरानी रखें.गलतियों का दोहराव ना होने दे.तकनीकी क्षेत्र से संबंधित लोगों से उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी ले सकते हैं. पुराने अनुबंधों को पहले पूरा करें. अपनी पहचान बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक नीतियों को अपनाएं.

स्वास्थ्य/Health

ज्यादा देर बैठकर कार्य करने से वजन में बढ़ोतरी के साथ कमर में दर्द भी बढ़ता नजर आएगा.बीच-बीच में जगह से उठकर स्ट्रेचिंग करें. खाना खाने के तुरंत बाद बैठकर कार्य न करें.

आर्थिक स्थिति/Finance

सामान की गुणवत्ता के खराब होने से आर्थिक नुकसान हो सकता है.कार्यक्षेत्र में कार्यों पर नजर बनाए रखें .

रिश्ते/Relationship

छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न बढ़ाएं. कुछ बातों को नजरअंदाज करना रिश्तो में ताजी बनाए रखेगा .