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Taurus Tarot Card Rashifal: अधूरी जानकारी में फैसला लेने से बचें, काम में बदलाव के संकेत

Taurus Tarot Card Horoscope 20 September: The Moon की ऊर्जा संवेदनशील मुद्दों पर शांति से बातचीत, व्यवहार कुशलता से उच्च अधिकारियों पर प्रभाव और अचानक से कार्य की अधिकता बढ़ने से कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Taurus Tarot Card Rashifal: अधूरी जानकारी में फैसला लेने से बचें, काम में बदलाव के संकेत
Taurus Aaj Ka Rashifal 20 September 2026 | Vrishabh tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 20 September 2026 Vrishabh Tarot Card Rashifal: नए लोगों और नए कार्यों में बिना जानकारी आगे न बढ़े. किसी गलत स्थिति में फंस सकते है. अपने आसपास के वातावरण में बदलाव को स्वीकार करें. वरिष्ठ लोगों से सलाह लेने में हिचकिचाये नहीं. परिवार के किसी बड़े अवसर पर सभी लोगों के साथ अच्छा समय बिता सकते है.कुछ पुरानी बातों को लेकर चर्चा करना संवेदनशील हो सकती है.इसलिए समझदारी से बात करें.

व्यवसायिक/ Professional

व्यवसाय में ज्यादा मेहनत और समय देना पड़ सकता है. लेकिन मन मुताबिक नतीजे भी मिल सकते है. अपनी व्यवहार कुशलता से उच्च अधिकारियों पर प्रभावित कर सकते है. साझेदारी से कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है.अपनी कार्यक्षमता को बेहतर करें. अचानक से कार्य की अधिकता बढ़ सकती है. अतिरिक्त कार्यभार के कारण ओवरटाइम करना पड़ सकता है. 

स्वास्थ्य/Health

काम की अधिकता और मानसिक स्वास्थ्य सेहत पर असर डाल सकता है. अपने खानपान में सुधार लाएं. 

आर्थिक स्थिति/Finance

आरती की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश करें. धन कमाने के बेहतर विकल्प सामने आ सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship

नया रिश्ते को स्वीकार करने से पहले सामने वाले की भावनाएं स्पष्ट समझे.

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