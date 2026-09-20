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Pisces Tarot Card Rashifal: अनुभवी लोगों का साथ दिला सकता है लाभ, मेहनत का मिलेगा सकारात्मक परिणाम

Pisces Tarot Card Horoscope 20 September: Six of wands की ऊर्जा प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता,मेहनत और काबिलियत से कदम पीछे न हटाने की स्थिति और कार्य क्षेत्र में संयमित व्यवहार से लोगों को प्रभावित करने की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं ,मीन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Pisces Tarot Card Rashifal: अनुभवी लोगों का साथ दिला सकता है लाभ, मेहनत का मिलेगा सकारात्मक परिणाम
Pisces Aaj Ka Rashifal 20 September 2026 | Meen tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Pisces Tarot Card Horoscope 20 September 2026 Meen Tarot Card Rashifal: प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के साथ रहने के अवसर न छोड़ें. अपने संपर्क दायरे को बढ़ा सकते हैं. विद्यार्थियों को कुछ पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्या से राहत मिलेगी. खरीदारी करते समय पक्का बिल अवश्य लें,अन्यथाभविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बेवजह  मित्रों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करने से बचें.परिवार के छोटे बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें. संतान की संगति को नजरअंदाज ना करें. 

व्यवसायिक/ Professional

अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं. समय-समय पर हिसाब किताब संबंधी दस्तावेज भी जरूर देखें.नए और पुराने संपर्कों से संबंध मजबूत करें. कार्यस्थल पर अपने व्यवहार को संयमित रखें. सहयोगियों के साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार करें. विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ संबंधों में मर्यादा रखें. गलत की बातों में आकर किसी के साथ विवाद ना करें.आपकी कार्य क्षमता और मेहनत पर आपकी तरक्की को प्रभावित कर सकते है.अपने कार्यों को पूरी मेहनत और समझदारी से पूरा करें. 

स्वास्थ्य/Health

स्वास्थ्य में सुधार से राहत मिलेगी. हल्के-फुल्के व्यायाम से स्वास्थ्य को बेहतर रखने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

आपसी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करें. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं. 

रिश्ते/Relationship

पारिवारिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें.किसी की बातों में आकर स्थिति को बिगड़े नहीं.
 

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