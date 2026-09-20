Virgo Aaj Ka Rashifal: संपत्ति से जुड़े मामले में सावधानी जरूरी, कागजी जांच के बाद ही बढ़ें आगे

Virgo Horoscope Today 20 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज कन्या राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे. घर, निजी आराम और मानसिक संतुलन आज आपकी प्राथमिकताओं में ऊपर रहेंगे. बाहर की भागदौड़ से अधिक अपने आसपास के वातावरण को व्यवस्थित करने की जरूरत महसूस हो सकती है.

किसी घरेलू निर्णय को लेकर मन में चल रही दुविधा भी आज स्पष्ट हो सकती है. घर की मरम्मत, सजावट या किसी उपयोगी उपकरण की खरीदारी का विचार बन सकता है.

खर्च करने से पहले यह देखें कि वास्तव में क्या जरूरी है और क्या केवल सुविधा बढ़ाने की इच्छा है. संपत्ति से संबंधित बातचीत हो तो कागजात की जांच किए बिना भरोसा न करें. वाहन खरीदने या बेचने की योजना है तो तकनीकी और कानूनी दोनों पक्षों को अच्छी तरह परखें.

कामकाज में घरेलू चिंताओं का असर एकाग्रता पर पड़ सकता है. जरूरी फाइल या संदेश भूलने से बचने के लिए लिखित सूची बनाकर चलें. नौकरी में अचानक कोई जिम्मेदारी मिलने पर पहले अपनी उपलब्ध समय-सीमा देखें. व्यापारियों के लिए कार्यालय की व्यवस्था, स्टॉक और जरूरी रिकॉर्ड की समीक्षा उपयोगी रहेगी.

धन के मामले में घर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. किसी वस्तु को बदलने या नया सामान लेने की इच्छा हो सकती है, लेकिन एक साथ कई खर्च करने से बचना बेहतर होगा. यदि किसी पारिवारिक सदस्य के साथ आर्थिक जिम्मेदारी साझा है तो कौन कितना खर्च करेगा, यह पहले तय कर लें.

पारिवारिक माहौल में संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. किसी सदस्य की बात सामान्य से अधिक गंभीर लग सकती है. तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय लेकर जवाब देना बेहतर रहेगा. माता या घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की जरूरतों पर ध्यान देना उपयोगी होगा. निजी सुख के लिए थोड़ी देर शांत वातावरण में रहना भी मानसिक ऊर्जा लौटाएगा.

उपाय: सुबह गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर ॐ गं गणपतये नमः का 108 बार जाप करें. घर के ईशान कोण में अनावश्यक सामान न रखें और वहां कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें.

शुभ रंग: क्रीम और हल्का हरा