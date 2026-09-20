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Cancer Tarot Card Rashifal: काम की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, आत्मविश्वास बनाए रखना होगा जरूरी

Cancer Tarot Card Horoscope 20 September: Knight of cups की ऊर्जा चलते हुए कार्यो में रुकावट आने से परेशानी,परिवार के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास और निर्धन लेने में जल्दबाजी करने की जगह समझदारी और सूझबूझ के सही निर्णय लेने से भविष्य में लाभ की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते है, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन,रिश्तों,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Cancer Tarot Card Rashifal: काम की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, आत्मविश्वास बनाए रखना होगा जरूरी
Cancer Aaj Ka Rashifal 20 September 2026 | Kark tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Cancer Tarot Card Horoscope 20 September 2026 Kark Tarot Card Rashifal: परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की बात को अनसुना कर सकते है. घर से जुड़े निर्णय में भावनाओं के साथ व्यावहारिकता को शामिल करना आवश्यक है.आपके  सरल और सहज व्यवहार का कोई बाहरी व्यक्ति गलत फायदा उठा सकता है स्वयं के स्वभाव पर नियंत्रण रखें. लोगों की बातों में आकर किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी न करें. अच्छे से सोच समझकर निर्णय लें.लिए गए निर्णयों का असर आपके पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन पर पड़ सकता है. इस बात का ध्यान अवश्य रखें. 

व्यवसायिक/ Professional

बनते हुए कार्यों में रुकावट आने से आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. धैर्य बनाए रखें. शेयर मार्केट या पैसों की  तेजी-मंडी से जुड़े लोग सावधान रहे. अचानक से बड़े परिवर्तन आने की संभावना नजर आ रही है. सरकारी मामलों में अनुमति की आवश्यकता को लेकर लापरवाही ना करें. सही समय पर कार्य को पूरा कर आगे की परेशानियों से बचा जा सकता है. 


स्वास्थ्य/Health

तेज गति से वाहन चलाते समय स्टंट न करें. दुर्घटना में चोट लगने की आशंका हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance

शेयर मार्केट में बड़ा धन निवेश बिना किसी जानकारी के ना करें. किसी के ज्यादा धन कमाने के लालच  में आकर निवेश न करें. 


रिश्ते/Relationship

परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में मजबूती लाने का प्रयास करें. साथी के साथ समय व्यतीत करना रिश्ते में मजबूती लाएगा.

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