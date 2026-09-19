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Aquarius Tarot Card Rashifal: लोगों के व्यवहार को ध्यान से परखें, सोच-समझकर लें हर निर्णय

Aquarius Tarot Card Horoscope 19 September: The High Priestess की ऊर्जा गैर जरूरी गतिविधियों या कार्यों में शामिल होने से दूरी, किसी भी प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने से पूर्व स्थिति को समझने का प्रयास और शिक्षा से जुड़े लोगों को नए अवसरों की प्राप्ति की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: लोगों के व्यवहार को ध्यान से परखें, सोच-समझकर लें हर निर्णय
Aaj Ka Rashifal 19 September 2026 | KumbhTarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aquarius Tarot Card Horoscope 19 September 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: किसी की बातों से ज्यादा उसके व्यवहार को समझने का प्रयास करें. सभी बातों को किसी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है.परिवार के आर्थिक फैसलों में शांत रहना फायदेमंद होगा. बिना जरूरत या बिना मांगे अपनी सलाह दूसरे को ना दे. किसी पारिवारिक रिश्ते का सच सामने अपने से मन में हलचल हो सकती है.कुछ समय धार्मिक स्थल या आध्यात्मिक स्थल में बीतने से मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional

शोध, शिक्षा या विश्लेषण से जुड़े कार्यों में गंभीरता से अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस करेंगे. कुछ नए अवसर शिक्षा से जुड़े क्षेत्र के लोगों को प्राप्त हो सकते हैं .किसी भी प्रस्ताव पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. शांत रहकर पहले स्थिति को समझने का प्रयास करें .अपने कार्यों को पूरा करते समय व्यर्थ की गतिविधियों में ना उलझे. व्यवसाय में अपने प्रतिस्पर्धी की गतिविधियों को नजर अंदाज न करें. कर्मचारियों और सहयोगियों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना बेहतर रहेगा. 

स्वास्थ्य/Health

योगा और मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल करें.खान-पान में पौष्टिकता लाएं. हरी सब्जियां एवं फलों का सेवन अधिक करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

आर्थिक मामलों से संबंधित जानकारी को गोपनीय रखें. बाहरी व्यक्ति के साथ आमदनी के बारे में चर्चा ना करें. 

रिश्ते/Relationship

ईश्वर से जुड़ाव के साथ परिवार के साथ जुड़ाव भी आवश्यक है. इस बात को समझने का प्रयास करें.
 

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