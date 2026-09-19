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Leo Aaj Ka Rashifal: निवेश में जल्दबाजी करने से बचें, क्षमता से ज्यादा वादा न करें

Leo Horoscope Today 19 September 2026, Singh Rashifal: मन में किसी नई योजना को आकार देने की इच्छा जाग सकती है. किसी पुराने मुद्दे को बार-बार उठाने से संबंधों की सहजता प्रभावित हो सकती है. 

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Leo Aaj Ka Rashifal: निवेश में जल्दबाजी करने से बचें, क्षमता से ज्यादा वादा न करें
Leo Aaj Ka Rashifal 19 September 2026 | Singh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Leo Horoscope Today 19 September 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज सिंह राशि के लिए चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे. यह समय रचनात्मकता, निर्णय क्षमता, प्रेम संबंधों, प्रतिभा और अपनी व्यक्तिगत पहचान से जुड़े विषयों को प्रमुखता देगा. मन में किसी नई योजना को आकार देने की इच्छा जाग सकती है. अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखें, लेकिन जल्द परिणाम पाने की अधीरता से बचना जरूरी होगा. 

कामकाज में आपकी प्रस्तुति और विचार रखने का तरीका विशेष प्रभाव डाल सकता है. नौकरी में किसी परियोजना की जिम्मेदारी मिल सकती है जिसमें आपकी मौलिक सोच की जरूरत होगी. वरिष्ठों को प्रभावित करने के प्रयास में अपनी क्षमता से अधिक वादा न करें. 

व्यापार में नए उत्पाद, प्रचार या रचनात्मक रणनीति पर विचार किया जा सकता है. हालांकि बाजार की प्रतिक्रिया जाने बिना बड़ा खर्च करना उचित नहीं रहेगा. 

धन से जुड़े मामलों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. विशेष रूप से सट्टा, अत्यधिक अनुमान आधारित निवेश या किसी मित्र की सलाह पर बिना जांच पैसा लगाने से बचें. आज लाभ की संभावना देखकर उत्साहित होने के बजाय पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा. 

प्रेम संबंधों में भावनाएं मुखर हो सकती हैं. आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात को तुरंत समझे, लेकिन हर व्यक्ति आपकी तरह प्रतिक्रिया दे, यह जरूरी नहीं. किसी पुराने मुद्दे को बार-बार उठाने से संबंधों की सहजता प्रभावित हो सकती है. 

संतान से संबंधित कोई उपलब्धि खुशी दे सकती है, वहीं उसके भविष्य को लेकर आपकी अपेक्षाएं जरूरत से ज्यादा कठोर न हों. प्रशंसा मिलने पर अति-आत्मविश्वास से बचें. भावनात्मक उत्साह में ऐसा निर्णय न लें जिसका आर्थिक या व्यक्तिगत प्रभाव लंबे समय तक रहे.

उपाय: प्रातः सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करके ॐ घृणि सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें. दिन में कम से कम 20 मिनट किसी रचनात्मक कार्य के लिए रखें. 
शुभ रंग: सुनहरा और नारंगी

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