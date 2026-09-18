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Virgo Tarot Card Rashifal: रिश्तों में बढ़ सकती है खटास, धैर्य से लें निर्णय

Virgo Tarot Card Horoscope 18 September: Page of swords की ऊर्जा पारिवारिक मामलों में बिना जानकारी के कार्यों में हड़बड़ी, लोगों के व्यवहार में आए परिवर्तन से सजग और सही रणनीति और सकारात्मक सोच से कार्यों को व्यवस्थित करने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Virgo Tarot Card Rashifal: रिश्तों में बढ़ सकती है खटास, धैर्य से लें निर्णय
Virgo Aaj Ka Rashifal 18 September 2026 | Kanya Tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 18 September 2026 Kanya Tarot Card  Rashifal: पारिवारिक संपत्ति में बंटवारे की नौबत आ सकती है.परिवार को कोई एक सदस्य अपने हिस्से को प्राप्त करने के लिए इस बंटवारे का समर्थन कर सकता है .इस समय किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें. कुछ करीबी संबंधियों को गतिविधियों को लेकर चिंतित हो सकते है. उनके व्यवहार में आए बदलाव से बचकर रहें. बिना बात के किसी पर आरोप न लगाएं. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय  में बदलाव की योजना में वास्तु के नियमों का ध्यान रखें. सही प्लानिंग और सकारात्मक सोच कार्यों को व्यवस्थित रखेगी. किसी की बातों में आकर उच्च अधिकारी से बहस न करें. अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मकता बनाए रखें. लोगों के व्यवहार में आ रहे परिवर्तन से खुद को अनभिज्ञ न रखें. आलोचना करने वाले लोगों की बातों को हमेशा अनसुना न करें. 

स्वास्थ्य/Health: 

सही समय पर किए गए भोजन से स्वास्थ्य ठीक रहेगा. खानपान की अनियमितता पेट सम्बन्धी समस्या या  मधुमेह की वजह बन सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

अचानक से आए आवश्यक खर्चों को सीमित करना मुश्किल हो सकता है. इस स्थिति में व्यर्थ के खर्चों को नियंत्रित कर सकते है.

रिश्ते/Relationship: 

भावनाओं में बहकर कोई वादा न करें.पीठ पीछे लोगों की बुराई न तो करें और न ही उसमें शामिल हो.

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