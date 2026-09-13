विज्ञापन

दोमुंहा सांप घर में ना आए इसके लिए क्या करें? सांप को भगाने के लिए क्या जलाना चाहिए

Snake Prevention Tips at Home: दोमुंहा सांप यानी रेड सैंड बोआ जहरीला नहीं होता है, फिर भी अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है. घर में सांप न आए, इसके लिए साफ-सफाई रखें और दरारें बंद करें. जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षित सांप रेस्क्यू दल या स्थानीय वन विभाग को बुलाएं.

Read Time: 3 mins
Share
दोमुंहा सांप घर में ना आए इसके लिए क्या करें? सांप को भगाने के लिए क्या जलाना चाहिए
घर में सांप न आए इसके लिए क्या करें
ndtv

बरसात में बिलों में पानी भरने के कारण सांप अक्सर सूखी और सुरक्षित जगह की तलाश में घरों, बगीचों और बाथरूम तक पहुंच जाते हैं. ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है. खासकर दोमुंहे सांप को लेकर लोगों में कई तरह की गलतफहमियां हैं. हालांकि रेड सैंड बोआ यानी दोमुंहा सांप जहरीला नहीं होता, फिर भी इसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है. घर में सांप का खतरा कम करने के लिए कुछ आसान सावधानियां अपनाई जा सकती हैं. आइए जानते हैं, बारिश के मौसम में घर को सांपों से सुरक्षित रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

दोमुंहा सांप के सच को पहले समझें

बता दें कि जिसे आमतौर पर दोमुंहा सांप कहा जाता है, उसे रेड सैंड बोआ के नाम से जाना जाता है. जानकारी के मुताबिक यह विषहीन सांप है. इसके शरीर का पिछला हिस्सा भी सिर जैसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसके दो सिर होने की गलतफहमी होती है.

Latest and Breaking News on NDTV

घर में सांप न आए इसके लिए क्या करें

सांपों को घर से दूर रखने का सबसे बेहतर तरीका आसपास की जगह को साफ और व्यवस्थित रखना है. घर की दीवारों, फर्श, दरवाजों और पाइप के आसपास मौजूद दरारों को बंद रखें. बगीचे में लंबे समय तक घास, कूड़ा या लकड़ियों का ढेर न जमा होने दें. चूहे और दूसरे छोटे जीव सांपों को आकर्षित कर सकते हैं, इसलिए घर में उनकी मौजूदगी को भी नियंत्रित करनाा जरूरी है.

ये भी देखें- PM Modi ने रील में बताया एवोकाडो की खेती कैसे बढ़ा रही किसानों की कमाई

ये भी देखें- Smelly Socks: जूते उतारते ही आने लगती है दुर्गंध? अपनाएं ये 3 आसान टिप्स, मोजों की बदबू से मिलेगा छुटकारा

धुआं करने से भागता है सांप?

बता दें कि अगर आपके घर में दोमुंहा सांप या कोई अन्य सांप घुस आए और आप उसको किसी बंद जगह या कमरे से बाहर निकालने के लिए गोबर के कंडे (उपले), कपूर, गुग्गल, कपड़ा या लहसुन-प्याज के छिलके जलाकर तेज धुआं कर दें. दरअसल, सांपों को तेज धुआं और घुटन बिलकुल भी पंसद नहीं है. इससे वह छिपने की जगहह कमरे से बाहर निकल आते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

दोमुंहा सांप दिख जाए तो क्या करें

दोमुंहा सांप दिखाई देने पर उससे दूरी बनााए रखें. बच्चों और पालतू जानवरों को तुरंत दूर करें और उसे पकड़ने या मारने की कोशिश बिल्कुल न करें. जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षित सांप रेस्क्यू दल या स्थानीय वन विभाग को बुलााएं.

ये भी देखें- किचन की टाइल्स का पीलापन कैसे दूर करें? आजमाएं ये 4 आसान हैक्स, लौट आएगी नई जैसी चमक

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News, Snake
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com